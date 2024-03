Apple iPhone 15 Plus rappresenta la variante forse più bistrattata tra tutti i modelli di iPhone 15, una soluzione che vuole essere il giusto compromesso tra coloro che non vogliono acquistare la ‘Base’, ma nemmeno investire troppo denaro nella ‘Pro’.

Come per tutti gli altri modelli di iPhone 15, anche in questo caso ci ritroviamo di fronte a piccole differenze legate più che altro all’esatto quantitativo di memoria interna, pari a 128GB (ricordiamo non essere in nessun modo espandibile). Il display è da 6,7 pollici di diagonale, un Super Retina XDR, ritenuto doppiamente luminoso rispetto al modello precedente, che permette di visualizzare perfettamente le immagini scattate dalla fotocamera principale da 48 megapixel, con teleobiettivo 2X.

Apple iPhone 15 Plus: l’offerta migliore del mese

Apple iPhone 15 Plus, come tutti i prodotti dell’azienda di Cupertino, non è un dispositivo economico, infatti il suo listino parte da 1129 euro, ma fortunatamente sempre più spesso su Amazon si trovano ottime occasioni per ridurre la spesa da sostenere, come in questi giorni. Il suddetto prezzo è stato scontato del 15%, fino ad un valore finale da soli 959 euro. Premete qui per l’acquisto.

Ciò che non cambia sono le specifiche tecniche del prodotto, essendo presente un chip A16 Bionic, ottima qualità e prestazioni al top, affiancato dall’ormai obbligatoria USB-C presente nella parte inferiore, le più classiche funzioni di sicurezza di casa Apple, come SOS Emergenze, rilevamento incidenti e altro ancora. Tutto questo viene condito dal Face ID, lo sblocco tridimensionale con il viso che conferisce una maggiore sicurezza all’accesso al sistema, permettendogli di essere più protetto da occhi indiscreti di vario genere.

Come per tutti i prodotti che vi indichiamo nei nostri articoli, anche il corrente è disponibile con spedizione diretta da Amazon, e consegna in tempi relativamente brevi.