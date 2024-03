Apple, uno dei giganti dell’innovazione tecnologica, sembra essere in procinto di ridefinire ulteriormente il concetto di smartwatch con nuove funzionalità e sensori avanzati. Secondo due brevetti recentemente emersi e ancora inediti, la società sta esplorando la possibilità di integrare nell’Apple Watch una serie di sensori non strettamente legati alla salute, aprendo così la strada a una serie di applicazioni dagli usi innovativi.

Da quando Apple ha spostato il suo focus di marketing per l’Apple Watch dai soli elementi di moda ai benefici per la salute, ha intensificato gli sforzi per migliorare l’hardware dedicato al fitness e all’ambito medico. Ora sembra che l’azienda stia cercando di espandere ulteriormente le capacità del suo dispositivo.

Nuovi sensori per gli Apple Watch?

I due brevetti in questione svelano la possibilità di integrare negli smartwatch dell’azienda di Cupertino una serie di nuovi sensori, tra cui l’anemometro, il bolometro, il sensore di flusso termico, il rilevatore di radiazione solare, il termometro e il sensore di presenza di acqua. Questa varietà di sensori potrebbe consentire al dispositivo di rilevare una vasta gamma di parametri ambientali e fornire informazioni utili agli utenti in diversi contesti.

Una delle nuove domande di brevetto, intitolata “Dispositivi elettronici con anemometri“, si concentra sul potenziale utilizzo di sensori di vento e fornisce spiegazioni dettagliate su come tali dati potrebbero essere integrati nelle applicazioni di fitness e meteorologiche dell’Apple Watch. Questa domanda di brevetto sottolinea anche la sfida tecnica di incorporare sensori ambientali in dispositivi elettronici dalle dimensioni ridotte, come gli smartwatch.

La seconda domanda di brevetto, denominata “Dispositivi elettronici con sensori ambientali multifunzione“, ha un obiettivo più ampio, mirando ad aggiungere una varietà di sensori a diversi tipi di dispositivi. Anche se la descrizione è generale, le illustrazioni si concentrano principalmente sull’Apple Watch, suggerendo che il dispositivo potrebbe essere il principale beneficiario di questa nuova tecnologia.

I sei sensori proposti sembrano condividere una caratteristica comune: sono basati sul principio del riscaldamento e del raffreddamento del metallo, il che potrebbe semplificare il processo di integrazione.

Questi brevetti suggeriscono che Apple è determinata a portare l’Apple Watch verso una nuova era di funzionalità avanzate, che vanno ben oltre il monitoraggio della salute. Gli appassionati di tecnologia non vedono l’ora di vedere come queste nuove tecnologie potrebbero migliorare la vita quotidiana degli utenti.