OnePlus 12 è a conti fatti uno dei migliori smartphone in circolazione, per quanto riguarda la fascia alta del settore, sebbene comunque non si tratti più del modello più recente, resta perfettamente in grado di garantire prestazioni al top per tutti.

Il suo punto forte, tra le varie cose, è sicuramente il comparto fotografico, perfettamente rappresentato dalla fotocamera Hasselblad di quarta generazione, appositamente studiata per smartphone, il cui comparto è capitanato dal sensore principale da 50 megapixel con OIS integrato (stabilizzatore ottico), passando per grandangolo da 48 megapixel, oppure una telecamera per ritratti da 64 megapixel. Sotto il cofano trova posto un processore di ultima generazione, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da una configurazione di base che consiste in 512GB di memoria interna e 16GB di RAM.

OnePlus 12, offerta shock solo oggi

OnePlus 12 è pronto ad avvicinare nuovi utenti all’acquisto di uno degli smartphone più richiesti e desiderati, il suo prezzo consigliato, per la variante da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, è di 1099 euro. Cifra che risulta essere oggi ridotta del 13%, per un valore finale comunque più che allineato alle aspettative, pari a 953,49 euro. Se lo volete acquistare, premete questo link.

Tornando a parlare delle specifiche tecniche dello smartphone, ricordiamo essere dotato di un ampio display AMOLED Super Fluid 2K da 120Hz, dimensione 6,82 pollici con tecnologia LTPO, ciò sta a significare che il refresh rate può essere ridotto dinamicamente anche fino a 1Hz, con supporto al Dolby Vision HDR, il colore a 10 bit, la riproduzione HDR10+ ed una migliore risoluzione generale.

L’interfaccia grafica proprietaria è la OxygenOS 14, ritenuta da molti la più rapida e completa in circolazione. Non manca, ovviamente, la navigazione ad alta velocità, in particolar modo in 5G.