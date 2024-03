Una nuova possibilità che sta muovendo piano piano piccoli passi all’interno del mondo della telefonia è costituita senza alcun dubbio dalla possibilità di attivare una Sim telefonica tramite Spid, ovvero il sistema di autenticazione forte della propria identità digitale che sta via via venendo adottato da un sempre maggiore numero di operatori telefonici.

In passato ad aprire le danze è stato all’operatore Very Mobile, ma ora man mano tutti si stanno adeguando a questo nuovo standard di sicurezza che consente di abbreviare i tempi per l’attivazione di una nuova Sim dal momento che non sarà più necessaria la presenza di un operatore libero che controlli la documentazione e verifichi appunto la vostra identità.

Anche Ops! Mobile

Alla lista degli operatori telefonici che dunque adotteranno Spid come metodo di autenticazione per l’attivazione di una nuova Sim appena acquistata dovremmo aggiungere anche la neonata Ops! Mobile, quest’ultima ha infatti annunciato sul proprio sito Internet la possibilità di utilizzare questa nuova opzione per tutti coloro che acquisteranno online una nuova Sim e se la faranno spedire a casa, opzione che ovviamente consentirà una spedizione e un’attivazione gratuita della Sim.

Per chi non lo sapesse questo operatore è arrivato da poco nel mercato e si occupa della vendita all’ingrosso di numeri e servizi senza però produrre le proprie Sim che vengono invece prodotte dall’operatore di appoggio che nel caso di quest’ultimo è Noitel che a sua volta si appoggia sulla rete 4G di Vodafone.

Per chi fosse interessato dunque acquistare una nuova Sim è molto semplice infatti si potrà fare dal sito ufficiale dell’operatore o anche in uno dei punti vendita presenti sul territorio italiano che allo stato attuale ammontano circa 3000.

Ricordiamo che Spid è un ottimo sistema di autenticazione dal momento che consente un accesso forte e protegge anche dal rischio di subire truffe o furti di identità.