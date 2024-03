Iliad è l’operatore maggiormente preso di mira dai colossi della telefonia in Italia. Sin dal suo ingresso in scena, il gestore low cost francese ha suscitato l’ira dei più per via delle sue offerte particolarmente economiche e dalle quantità esorbitanti di Giga di traffico dati inclusi. Il suo arrivo ha fatto così scalpore da indurre gran parte dei gestori telefonici a rivedere la loro strategia modificando i pacchetti di offerte proposti ai nuovi clienti e a coloro che intendono trasferire il numero da un altro operatore.

Proprio a questi ultimi, soprattutto se provenienti da Iliad, sono state riservate le offerte più economiche e Wind Tre ne è ancora la dimostrazione. I clienti del gestore francese che procederanno con la portabilità del numero, infatti, potranno attivare delle incredibili tariffe operator attack e tra queste la straordinaria WindTre GO Unlimited 5G con Easy Pay, il cui prezzo non ha davvero rivali.

Passa a Wind Tre da Iliad e attiva la nuova GO Unlimited 5G

L’offerta WindTre GO unlimited 5G con Easy Pay non è rivolta esclusivamente ai clienti provenienti da Iliad. Il gestore dedica la tariffa anche ai clienti Fastweb, Coop Voce e Lyca Mobile.

Il costo della tariffa è di soli 9,99 euro al mese e include i seguenti servizi:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti alla massima velocità disponibile

L’offerta prevede l’addebito delle spese mensili su carta di credito, conto corrente o carta conto e ciò obbliga i clienti a indicare la modalità di pagamento tramite cui sostenere le spese sin dal momento dell’attivazione. Wind Tre rivolge comunque la sua attenzione anche ai clienti che preferiranno affrontare la spesa tramite credito residuo e propone loro la sua WindTre GO Unlimited 5G. In questo caso, i servizi previsti mensilmente continueranno ad essere gli stessi ma la spesa di rinnovo ammonterà a 10,99 euro e potrà essere sostenuta ricaricando periodicamente la SIM.