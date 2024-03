Intel ha ricevuto dal governo statunitense 3,5 miliardi di dollari per fabbricare dei chip che andranno dentro alle apparecchiature militari; questi processori Intel devono essere all’ altezza del loro compito poiché quando si tratta di materia militare c’è bisogno della massima precisione. Inoltre è stato stipulato un accordo CHIPS and Science che garantisce 10 miliardi di dollari per questo progetto.

Tutto questo potrebbe far parte del programma Secure Enclave che prevede la realizzazioni di chip militari per tre anni; ovviamente per migliorare la difesa e la sicurezza dei cittadini serviranno dei strumenti all’ avanguardia con processori molto potenti. La priorità quindi è di assicurarsi che questi dispositivi siano all’ altezza del loro compito in modo da non avere delle conseguenze in futuro che potrebbero mettere in pericolo la difesa militare.

L’ iniziativa RAMP-C in collaborazione con Microsoft e Nvidia aiuta molto Intel a sviluppare dei chip all’ avanguardia anche se non tutti hanno delle applicazioni dove servono tecnologie molto potenti. Infatti grazie a dei feedback da parte dei clienti la società produttrice si può organizzare al meglio per garantire un prodotto finito che abbia le giuste proporzioni riguardo qualità e prezzo. Il Dipartimento del Commercio punta a rafforzare il mercato statunitense dei semiconduttori dato che ha concordato altri premi miliardari con società come Samsung e Micron.

Una sovvenzione è stata elargita a GlobalFoundries per fabbricare chip di generazione precedente in modo da essere applicati nel campo militare e intelligence; il metodo che stanno utilizzando gli Stati Uniti risulta essere molto utile e produttivo poiché garantisce la costruzione e realizzazione di modelli sempre più avanzati che riescono a soddisfare le esigenze di coloro che vogliono avere la massima affidabilità in fatto di sicurezza. Un’ altra caratteristica importante è che i processori che verranno prodotti, dovranno avere anche un prezzo che rispetti le loro qualità in modo da avere sempre la miglior domanda-offerta da parte dei clienti.