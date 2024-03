Stanco di chat di gruppo inutili che intasano il tuo telefono e ti distraggono? Non sei solo! I gruppi WhatsApp possono essere uno strumento utile per comunicare con gli amici, famigliari o colleghi, ma possono anche diventare un ricettacolo di notifiche fastidiose e di conversazioni irrilevanti.

In questa guida imparerai come liberarti dai gruppi WhatsApp superflui in modo semplice e veloce, sia su Android che su IOS.

Procedura standard per abbandonare un gruppo:

Apri l’app WhatsApp. Seleziona la chat del gruppo che vuoi lasciare. Tocca il nome del gruppo in altro. Scorri verso il basso e tocca il pulsante rosso “Abbandona gruppo”.

Niente paura, non sei solo!

Se sei preoccupato di offendere qualcuno o di creare malumori, sappi che solo gli amministratori del gruppo vedranno la tua uscita. La chat del gruppo continuerà ad esistere per gli altri partecipanti, senza di te.

Come silenziare un gruppo WhatsApp

Se vuoi evitare di attirare l’attenzione, puoi silenziare il gruppo prima di abbandonarlo. In questo modo, rimarrai nel gruppo ma non riceverai notifiche per i nuovi messaggi. Potrai sempre leggere le conversazioni in un secondo momento.

Per silenziare un gruppo di WhatsApp segui questi passaggi:

Apri la chat del gruppo. Tocca il nome del gruppo in alto. Scorri verso il basso e tocca la voce “Silenzia“. Scegli per quanto tempo vuoi silenziare il gruppo: 8 ore, 1 settimana o sempre.

Consigli utili: