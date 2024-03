Aggiornamento WhatsApp chat: arriva una grande comodità

Pian piano WhatsApp negli anni ha garantito agli utenti notevoli miglioramenti con i suoi aggiornamenti. Con l’ultimo anno, il 2023, c’è stata l’opportunità di assistere all’arrivo di tante migliorie.

Gli utenti si sono ritrovati di fronte a funzionalità molto importanti come quella per inviare le foto in alta definizione, i video in alta definizione o magari di fronte a qualche feature utile utile per la sicurezza come il celebre lucchetto. Una funzionalità, vista precisamente nel 2017 per la prima volta, ha garantito agli utenti WhatsApp di poter selezionare delle chat da lasciare in alto nell’elenco delle conversazioni. Oggi sta per arrivare un nuovo aggiornamento che riguarda proprio tutto questo, ovvero il poter fissare le proprie chat preferite ma in maggior quantità.

L’obiettivo è concedere un motivo in più alle persone per utilizzare la famosa applicazione di messaggistica istantanea.

WhatsApp sta per ufficializzare un nuovo aggiornamento, è in fase di test una grande novità

Dopo aver visto i primi aggiornamenti di questo 2024, WhatsApp si sta spingendo oltre e sta guardando già al futuro prossimo. Secondo quanto riportato infatti l’applicazione di messaggistica avrebbe cominciato i test sulla possibilità di fissare 5 chat in alto nell’elenco delle conversazioni.

Dopo che si è parlato di una prima beta in grado di permettere la stessa funzione per i canali, ecco che arriva la medesima feature anche per le conversazioni ordinarie. In questo modo le persone avranno l’opportunità di fissare in alto alto più chat ritenute importanti.

Questo era uno dei più grandi desideri, soprattutto perché chi utilizza in maniera stabile WhatsApp vede ogni giorno l’elenco delle conversazioni crescere. Molto spesso bastano un paio di giorni per perdere totalmente di vista una chat importante ed è per questo che sta arrivando il nuovo aggiornamento.

Almeno per il momento WhatsApp ha relegato la novità ad un piccolo gruppo di sviluppatori con l’ultima versione beta riservata ad Android. Ben presto potrebbe partire la fase allargata del test. Oltre a questo, sono al momento sconosciute le date dell’arrivo dell’aggiornamento in pianta stabile per tutti.