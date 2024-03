TIM Power, con queste due PROMO si paga pochissimo: ecco fino a 150GB

TIM ha deciso di tornare a dominare dopo essere rimasto nell’ombra per un po’. Essendo l’operatore di riferimento, c’era da attendersi un suo ritorno di fiamma, peraltro con due offerte molto conosciute.

La gamma Power, che si articola oggi con la Iron e la Supreme Web Easy, trova di nuovo terreno fertile. I prezzi sono stati rivisitati e i contenuti ampliati, proprio come piace agli utenti. Oltre a questo c’è da segnalare anche la presenza di un regalo, anche se le due promozioni mobili sono disponibili solo per alcuni gestori.

TIM, torna la gamma Power con due offerte piene di giga e minuti

Partendo dal presupposto che le offerte di TIM sono molto simili a quelle proposte dai gestori virtuali o da Iliad ad esempio, c’è un vantaggio in più: la qualità. Entrambe non offrono più del 4G ma la velocità di rete è ugualmente straordinaria.

Sia la prima che la seconda opportunità mettono a disposizione minuti, messaggi e giga con prezzi più che abbordabili. Lo scopo è quello di mettere gli utenti di fronte ad una scelta: restare più o meno per lo stesso prezzo con un gestore che non offre stabilità di rete o ritornare a TIM? In tanti hanno propeso per la seconda opzione.

Scegliendo la Power Iron si possono ottenere ogni mese minuti senza limiti verso chiunque e con messaggi illimitati al seguito. Ci sono poi anche 100 giga in 4G, tutto per un prezzo unico di 6,99 € al mese.

Con la Power Supreme Web Easy invece, il gestore italiano alza l’asticella. Con minuti e messaggi senza limiti, ecco anche 150 giga in 4G per navigare. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

Sia la prima che la seconda offerta di TIM sono disponibili esclusivamente per chi proviene da Iliad o da un qualsiasi gestore virtuale. Coloro che ci riusciranno avranno un beneficio unico: un mese intero gratuito con il primo pagamento che partirà dal secondo in poi.