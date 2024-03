Come tutti sappiamo Apple in genere tende a presentare un nuovo modello del suo famoso smartphone, l’iPhone, una volta all’anno.

Per i veri appassionati ciò si traduce in un cambio di iPhone all’anno, oppure massimo due. Infatti esistono persone talmente affezionate al brand da decidere di acquistare subito il nuovo smartphone appena uscito.

A questo punto, cosa se ne fanno dei vecchi smartphone? Si possono collezionare, regalare ad amici e familiari oppure decidere di monetizzarci su per acquistare il nuovo modello, e quindi si vendono.

Vendere un dispositivo Apple, data la loro richiesta, non è un procedimento così difficile ma anzi è molto probabile imbattersi in diversi compratori interessati al dispositivo. Ovviamente più lo smartphone sarà in ottime condizioni, più saranno alte le probabilità di vendita.

Prima di affrettarti a postare annunci sui diversi siti di compravendita online, ci sarebbero però dei piccoli passaggi da seguire, consigliati proprio da Apple, per preparare il tuo dispositivo alla vendita.

iPhone, quali sono i passaggi per una vendita perfetta?

Sul tuo iPhone sono presenti tutte le tue informazioni personali e i tuoi segreti, ed è quindi necessario svuotarlo per bene prima di cederlo a un’altra persona, per evitare di perdere dei dati preziosi.

Generalmente la mossa migliore da fare è acquistare prima il nuovo iPhone ed effettuare direttamente il passaggio dei dati tramite il backup. A volte questo non è possibile e ci si ritrova a dover cedere il vecchio dispositivo prima dell’arrivo del nuovo.

In questi casi è necessario effettuare un backup di tutti i vostri dati grazie ad iCloud, in modo da accedere al nuovo modello con il vostro Apple ID e solo successivamente resettare le impostazioni di fabbrica. Attenzione, se prima di ripulire il dispositivo non si effettua il backup in modo corretto rischierete di perdere tutto.

Un altro consiglio importante è invece quello di cancellare qualsiasi piano assicurativo intestato all’iPhone, nel caso ne abbiate uno.

Una volta seguiti tutti questi passaggi il vostro caro dispositivo sarà pronto per essere venduto.