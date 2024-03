X (precedentemente conosciuto come Twitter) si impegna attivamente a integrare il supporto per le passkey nell’app per utenti Android, seguendo l’esempio già introdotto per iOS. Il developer @AssembleDebug, affiliato al team The SP Android, ha scoperto riferimenti a questa funzionalità all’interno dell’ultima versione beta dell’app (versione 10.32.0-beta). È importante evidenziare che questa implementazione dovrebbe coinvolgere tutti gli utenti Android, indipendentemente dall’iscrizione a un abbonamento X Premium.

Introduzione alle Passkey

Attraverso un’analisi approfondita del codice, il developer è stato in grado di individuare alcune stringhe e uno screenshot delle impostazioni relative alle passkey, sebbene la funzionalità effettiva non fosse ancora attiva. Si prevede che una volta implementata, la sezione dedicata alle passkey sarà facilmente accessibile all’interno dell’app X, posizionata nelle Impostazioni e nella sezione di Sicurezza e accesso all’account, sotto l’opzione di Protezione password aggiuntiva.

Le passkey, come noto, costituiscono un metodo di autenticazione alternativo progettato per eliminare la necessità di memorizzare password complesse. Questo sistema si basa su una combinazione di metodi sicuri, tra cui l’autenticazione biometrica (tramite impronte digitali o riconoscimento facciale) e chiavi crittografiche associate al dispositivo. L’introduzione delle passkey rende i nostri account online meno vulnerabili agli attacchi informatici e ai tentativi di phishing. La crescente adozione di questo metodo di autenticazione è confermata anche da 1Password, che ha recentemente introdotto il supporto alle passkey su Android.

Il nuovo standard di sicurezza

Analogamente all’esperienza su iOS, è possibile che questa nuova funzionalità venga inizialmente rilasciata in determinati mercati, per poi estendersi globalmente in un secondo momento. Pertanto, sarà necessario attendere ulteriori dettagli da parte di X per avere una visione più chiara su questa interessante novità e sui suoi benefici per gli utenti Android. In attesa di ulteriori aggiornamenti, gli utenti possono restare fiduciosi nell’impegno di X per migliorare la sicurezza e l’esperienza degli utenti sulla piattaforma.