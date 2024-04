Le voci riguardanti un potenziale bando di TikTok negli Stati Uniti hanno circolato a lungo e ora sono state confermate: Joe Biden ha appena siglato la legge che potrebbe portare al divieto del popolare social network nel paese.

Il bando firmato da Biden

La notizia è stata riportata il 24 aprile 2024 da fonti autorevoli come The Verge e TechCrunch. Ciò implica che ByteDance, l’azienda cinese dietro TikTok, ha tempo un anno per cedere il controllo del social network, altrimenti rischia di essere escluso dagli USA.

La legge appena ratificata da Biden concede a ByteDance nove mesi per concludere un accordo di vendita, con la possibilità di prorogare tale termine di altri tre mesi, portando il totale a dodici mesi. È chiaro che si profila un periodo di incertezza per il futuro di TikTok, con molte domande ancora senza risposta.

ByteDance ha già annunciato a TechCrunch di essere pronta a contestare la legge, considerandola incostituzionale, e di voler intraprendere azioni legali. Tale mossa potrebbe comportare un prolungamento dei tempi previsti. “Siamo convinti che i fatti e la legge siano dalla nostra parte e alla fine prevarremo. Abbiamo investito miliardi di dollari per proteggere i dati statunitensi e mantenere la nostra piattaforma immune da influenze esterne”, hanno dichiarato i rappresentanti dell’azienda.

Il possibile bando metterebbe in pericolo milioni di imprese e priverebbe di voce 170 milioni di americani. ByteDance si impegna a continuare a investire e innovare per garantire che TikTok rimanga un luogo di incontro accessibile a tutti gli americani, dove possono condividere esperienze, gioia e ispirazione.

TikTok, vera fine o inaspettata rinascita?

La firma di Joe Biden rappresenta un momento di svolta nella vicenda, soprattutto dopo che sembrava che la legge sarebbe rimasta bloccata al Senato. Ora si aprono nuove prospettive: cosa riserverà il futuro per TikTok? È un capitolo che attende di essere scritto e che sarà seguito con grande interesse da milioni di persone in tutto il mondo.