Negli ultimi giorni, avrete sicuramente letto la notizia su qualche sito d’informazione o giornale: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha approvato il Bonus computer 2024. Ma chi ne beneficia e come si richiede? E soprattutto, è già operativo? Scopriamo i dettagli di questo bonus che suscita molte domande.

Destinatari e requisiti del Bonus Computer 2024

Il Bonus computer 2024, introdotto insieme al Bonus Internet 2024, è finalizzato a ridurre il “digital divide” e offre un contributo di 300 euro alle famiglie con un Isee non superiore a 20mila euro, che abbiano studenti iscritti alle scuole superiori o universitarie. Il bonus è esclusivamente dedicato all’acquisto di computer, escludendo smartphone e tablet. Sia portatili che PC fissi, nuovi o ricondizionati, possono essere acquistati senza restrizioni di marca o specifiche tecniche. E’ utilizzabile solo una volta, quindi coloro che ne hanno già usufruito non possono richiederlo nuovamente. Non è valido per accessori come stampanti e non può essere utilizzato per pagare la connessione Internet, per la quale è previsto il Bonus Internet 2024.

Secondo quanto riportato dai media, il Bonus computer dovrebbe essere richiesto tramite l’App IO, piattaforma gestita da PagoPA per le interazioni con le pubbliche amministrazioni. Dopo l’autenticazione, si dovrebbe accedere alla sezione “Portafoglio” e successivamente a “Bonus e sconti“. Qui, toccando il pulsante “+” in alto a destra e selezionando “Sconti, bonus e altre iniziative“, si dovrebbe trovare il Bonus computer 2024 e compilare i moduli per la richiesta. Altrimenti, secondo alcune testate, potrebbe essere accessibile nella sezione “Servizi“, dove è possibile inserire Isee, Iban e documenti di identità per completare la richiesta. Una volta effettuata, si riceverà un voucher spendibile presso i negozi aderenti.

Rimandi e aspettative future

Al momento il Bonus computer 2024 non è ancora attivo. Non è rintracciabile né sull’App IO né sui siti istituzionali del Mimit o del Governo, né sulla Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza, non è ancora possibile richiederlo tramite l’App IO, nonostante le indicazioni iniziali. Anche il team di PagoPA non ha informazioni in merito. In attesa di ulteriori aggiornamenti, appare evidente che non sono ancora state definite le modalità di richiesta. Si ipotizza che PagoPA non sia stata ancora coinvolta o che, fino alla pubblicazione ufficiale, non saranno fornite ulteriori informazioni.