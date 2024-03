Nel mondo della telefonia per essere competitivi è necessario mantenere sempre aggiornato il proprio pool di offerte e aggiungerne di nuove a prezzi interessanti per conquistare la propria fetta di clienti e di mercato.

Ecco dunque che anche 1Mobile per Marzo 2024 ha aggiornato il proprio tariffario proponendo interessanti soluzioni, del resto l’operatore è una realtà consolidata ormai da anni e vanta una discreta fetta di clienti tra i vari NVMO presenti in Italia, vediamo insieme le offerte messe a disposizione per questo mese per coloro che cercano una nuova promo.

Le promo di Marzo 2024

Flash 220 Limited Edition:

Dati: 220 Gigabyte

Prezzo: 4,99€ al mese per il primo mese che salgono a 9,99 euro al mese dal secondo mese

dal secondo mese Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali.

90 SMS inclusi

Attivazione gratuita per chi effettua la portabilità

Special 180:

180 Giga di traffico dati

8,99€ al mese

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

80 SMS

TOP 150:

Dati: 150 Gigabyte

5,00€ al mese per il primo mese che salgono a 7,99 euro al mese dal secondo

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

50 SMS inclusi

Attivazione gratuita per chi effettua la portabilità del numero.

SMART Reward:

50 Giga di traffico dati

5,00€ al mese per il primo mese con un incremento di 99 centesimi dal secondo

dal secondo Incremento di 10GB di traffico dati dal terzo rinnovo

Minuti illimitati verso tutti

40 SMS inclusi

Super 80:

80 Giga di traffico dati

5,00€ al mese per il primo mese con un aumento di 1,99 euro al mese dal secondo

dal secondo Minuti illimitati verso tutti

80 SMS inclusi

Start XPlus Reward:

20 Giga di traffico internet

4,99€ al mese che scendono a 4,49€ al mese dal terzo rinnovo con un incremento di 10GB dal terzo rinnovo

dal terzo rinnovo con un incremento di 10GB dal terzo rinnovo Minuti illimitati verso tutti

30 SMS inclusi

XConnect:

1 Giga di traffico web

2,50€ al mes e come costo mensile

e come costo mensile 100 Minuti e 50 SMS

World 2XPlus: