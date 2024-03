Starlink è il servizio di connettività internet satellitare creato da Elon Musk. Grazie al supporto attivo di SpaceX, il magnate Sud Africano è riuscito a lanciare in orbita una costellazione di satelliti che orbita intorno alla Terra.

Grazie a questa copertura capillare, Elon Musk vuole portare internet nei luoghi più remoti del pianeta. In questo modo, anche le zone più remote potranno avere accesso ad internet senza dover essere per forza collegate alla rete cablata, fibra o ADSL che sia.

Uno dei limiti più grandi di Starlink è certamente il suo costo. Tuttavia, tutti coloro interessati a provare la connessione internet satellitare possono beneficiare di una interessante promozione a tempo limitato dedicata all’Italia.

Starlink ha riservato alcune promozioni per l’Italia che rendono il servizio di connettività internet satellitare estremamente conveniente rispetto al solito

Starlink ha deciso di dimezzare il costo del kit necessario a ricevere il segnale satellitare. Da un prezzo base di 450 euro, sarà possibile acquistarlo a 225 euro. I prezzi sono da intendersi validi fino a quando la promozione resterà attiva.

Inoltre, per rendere ancora più appetibile l’offerta, l’azienda di Elon Musk ha lanciato un nuovo piano mensile dal prezzo più contenuto. Insieme al piano STANDARD dal costo di 40 euro al mese, gli utenti potranno scegliere il piano a BASSA PRIORITÀ da 29 euro al mese.

Le differenze tra i due abbonamenti sono quasi nulle dal punto di vista tecnico ma possono variare nelle prestazioni. Infatti, per l’offerta più economica Starlink prevede una bassa priorità nella ricezione del segnale. Questo si può tradurre in possibili rallentamenti nelle ore di punta, quando il sistema andrà a privilegiare gli abbonati con il piano Standard.

Tuttavia, il vantaggio di utilizzare la tecnologia Starlink nelle zone rurali o non coperte dalla rete tradizionale è innegabile. La rete satellitare si configura in due semplici passaggi, basta collegare il kit alla corrente e puntarlo verso il cielo e inizierà a diffondere il segnale WiFi per navigare in rete senza limiti.