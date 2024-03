Il mondo della telefonia in Italia è dominato ogni giorno dalla costante competizione di tantissimi operatori che cercano di conquistare la fetta più grossa del mercato a colpi di promozioni pensate per soddisfare le esigenze di tutti, offrendo giga, minuti ed SMS in quantità per riuscire a convincere l’utenza a passare dalla loro parte, alle volte con offerte pensate per rubare i clienti agli operatori, con features succulente per coloro che effettuano la portabilità del numero o decidono di tornare all’operatore di provenienza.

Tra questi ovviamente è presente anche TIM, il maggiore operatore italiano che vanta l’infrastruttura maggiore e ha deciso di ricalcare le gerarchie con gli altri operatori tornando a fare la voce grossa con le proprie promo, l’operatore ha infatti bandito due nuove super promo dal prefisso Power che garantiscono delle features ottime per i clienti, vediamole insieme.

Power contro Iliad e MVNO

TIM sembra intenzionata a colpire forte, duro e preciso, ha infatti lanciato due promo per abbattere la competizione, parliamo delle promo Power Iron e Power Supreme Web, le quali racchiudono al loro interno tutto ciò di cui avete bisogno e vantano un prezzo decisamente competitivo.

Entrando nel dettaglio entrambe le promo offrono minuti e messaggi senza limiti verso tutti i numeri nazionali, la differenza scatta sui giga inclusi, dal momento che la prima offre 100Gb di navigazione in rete 4G al costo di 6,99 euro al mese mentre la seconda arriva a 150Gb al costo di 7,99 euro al mese, uno scarto di un euro per 50Gb in più al mese.

A rendere il tutto più accattivante è che TIM per incentivare la sottoscrizione regala il primo mese di rinnovo, il quale sarà dunque completamente gratuito, dunque se foste interessati correte, il risparmio è abbastanza evidente e godrete dei vantaggi della rete TIM che è da sempre garanzia di prestazioni.