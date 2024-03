Si è creato un vero e proprio mistero intorno alle feature a pagamento di Galaxy AI. Nonostante sembri che Samsung non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo alla futura politica per il Galaxy AI dopo il 2025, ci sono segnali che indicano che alcune funzionalità AI potrebbero presto diventare a pagamento in alcuni Paesi del mondo.

Secondo quanto riportato da GizmoChina, le funzioni AI di WPS Office sviluppate in collaborazione con Samsung e disponibili in esclusiva sugli smartphone della serie Galaxy S24 diventeranno a pagamento a partire dal 30 luglio 2024 sul mercato cinese. In pratica, gli utenti che hanno acquistato un Galaxy S24 prima di questa data avranno accesso a 180 crediti gratuiti di WPS AI, ma coloro che desiderano continuare a utilizzare tali funzionalità dopo aver esaurito i crediti o che hanno acquistato un Galaxy S24 da agosto in poi dovranno pagare.

AI a pagamento sui Samsung Galaxy S24

Per fortuna, il costo delle funzionalità AI di WPS per Galaxy S24 sarà piuttosto accessibile, con un prezzo di 118 Yuan (circa 15 euro) all’anno o 15 Yuan (circa 1,90 euro) al mese. In Italia, questi prezzi potrebbero tradursi rispettivamente in 19,99 euro all’anno e 1,99 euro al mese.

È importante notare che queste funzioni, sebbene sviluppate in collaborazione tra Samsung e WPS, sono distinte dall’AI dei Samsung Galaxy S24, conosciuta come Galaxy AI. Infatti, il software basato sull’intelligenza artificiale di Samsung è un pacchetto separato, distinto da quello di WPS, e non è garantito che il fatto che WPS AI diventi a pagamento implichi lo stesso destino per Galaxy AI in futuro. In molti però hanno supporto questo scenario poichè, il fatto che WPS e Samsung stiano richiedendo un pagamento per l’accesso a una funzionalità da loro co–sviluppata potrebbe essere un segnale preoccupante per il futuro di Galaxy AI.

Naturalmente, se Galaxy AI otterrà un successo notevole, Samsung potrebbe decidere di mantenerla gratuita per tutti i suoi utenti. Dunque, per il momento, Galaxy AI rimarrà gratuita almeno fino al 2025. Per poter avere informazioni concrete su questa eventualità bisognerà attendere. Solo con il tempo sarà possibile vedere quale sarà la decisione finale del colosso tecnologico di Suwon.