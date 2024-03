La Johns Hopkins University ha condotto una nuova ricerca che identifica ora le vibrazioni di un camion come la fonte delle enigmatiche onde sonore rilevate nel 2014, inizialmente attribuite a una meteora nei cieli della Papua Nuova Guinea. Questi risultati sollevano significativi interrogativi sull’ipotesi che i materiali estratti dall’oceano lo scorso anno siano di origine aliena, come ampiamente riportato dai principali media internazionali.

Onde sonore celesti o terrestri?

La sfida nel confermare l’origine extraterrestre di un segnale è notevole, ma gli autori dello studio affermano che è possibile dimostrare che esistono molti segnali simili, tutti con le caratteristiche tipiche di un rumore veicolare e nessuna delle peculiarità associate a una meteora. Questa conclusione pone in discussione la narrativa precedentemente accettata, sfidando l’idea che i frammenti recuperati dall’oceano siano effettivamente correlati a un evento meteoritico.

I risultati dello studio mettono in luce che la posizione stimata della palla di fuoco era notevolmente distante da quella inizialmente considerata durante la spedizione oceanografica per recuperare i frammenti. I ricercatori sottolineano che non solo è stato utilizzato un segnale inappropriato, ma anche che la ricerca è stata condotta nel luogo sbagliato. Grazie all’utilizzo di dati provenienti dalle stazioni in Australia e Palau, progettate per rilevare le onde sonore generate dai test nucleari, il team scientifico ha individuato una posizione più probabile per la meteora, situata a oltre 200 chilometri dalla zona inizialmente esplorata.

Dalla meteora al camion

La conclusione principale dello studio suggerisce che i materiali recuperati dal fondale oceanico rappresentano piccoli meteoriti o particelle generate da impatti meteoritici sulla Terra, mescolati a materiale terrestre. Questo scenario dissipa l’ipotesi di origine extraterrestre e solleva importanti interrogativi sulla correttezza delle informazioni precedentemente diffuse in merito agli eventi del 2014. La ricerca sottolinea la necessità di un approccio rigoroso e basato su prove concrete nell’analisi di fenomeni astronomici e nelle affermazioni riguardanti l’origine extraterrestre di materiali terrestri.