In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di sfidare apertamente i suoi competitors, in particolare il rivale Vodafone. Gli utenti potranno infatti attivare ora anche presso i negozi fisici autorizzati TIM la super offerta mobile denominata TIM One Go. Si tratta come sempre di un’offerta estremamente conveniente e riservata principalmente a chi richiederà la portabilità del proprio numero da Vodafone. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM sfida l’operatore Vodafone con la super offerta mobile TIM One Go

L’operatore telefonico italiano TIM sta sfidando il rivale Vodafone con una super offerta di rete mobile. Come già accennato, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata TIM One Go. Quest’ultima era stata già resa disponibile tempo fa dall’operatore, ma ora gli utenti potranno attivarla anche presso i negozi fisici autorizzati TIM.

Si tratta come sempre di un’offerta mobile estremamente conveniente e che arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. Questi ultimi sono validi per navigare anche con connettività 4G ad una velocità massima pari a 150 mbps in download e fino a 75 mbps in upload. Gli utenti potranno inoltre utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 9,99 euro al mese. Insomma, si tratta di un’altra offerta molto interessante e che darà filo da torcere al rivale Vodafone. Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili tante altre super offerte, come ad esempio TIM Young. Quest’ultima è rivolta a tutti gli utenti con una età inferiore ai 25 anni ed include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. L’offerta include poi sempre minuti di chiamate illimitati verso tutti e fino a 200 SMS verso tutti i numeri.