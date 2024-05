Samsung galaxy Tab A9+ è il tablet che funge da collegamento tra i dispositivi più economici, e quelli economicamente più rilevanti, un prodotto che viene commercializzato ad un prezzo finale inferiore ai 200 euro, ed allo stesso tempo è pronto per garantire l’accesso da parte del consumatore ad ottime specifiche tecniche generali.

Alla base troviamo un display da 11 pollici di diagonale, un TFT LCD IPS di buona qualità, che viene mosso da un processore Qualcomm SM6375, capace comunque di permettere all’utilizzatore le più basilari esperienze e attività, ma anche un sistema operativo Android 13 con personalizzazione grafica One UI. L’interfaccia è forse la migliore tra quelle attualmente in circolazione, rappresenta un plus da non sottovalutare nel momento in cui comunque pensate di andare ad acquistare un dispositivo di casa Samsung.

Scoprite subito i nuovi codici sconto Amazon gratis e tutte le offerte speciali, iscrivendovi al nostro canale Telegram.

Samsung Galaxy Tab A9+: il prezzo più conveniente

Acquistare un tablet non è mai stato così economico come oggi, infatti il Samsung Galaxy Tab A9+ dell’azienda sudcoreana può essere acquistato su Amazon ad un prezzo di soli 185,99 euro, rappresentante una forte riduzione, quasi del 40%, rispetto al valore originario di listino. Eccovi il link per l’acquisto.

Dimensionalmente il prodotto non presenta caratteristiche eccessivamente grandi o elevate, ciò sta a significare che a conti fatti il consumatore lo potrà posizionare praticamente ovunque desideri, senza arrecare fastidio, poiché non sarà troppo grande o ingombrante. Ottimo è anche il comparto fotografico, essendo comunque composto, nella parte posteriore da un sensore da 8 megapixel, mentre anteriormente da uno da 2 megapixel, che permette al consumatore di realizzare comunque ottimi scatti fotografici.

La versione in commercio prevede una batteria da 5100mAh, capace di raggiungere un autonomia più che abbordabile che garantirebbe anche due giorni di utilizzo continuativo. Per dovere di cronaca, ricordiamo che il modello corrente non è compatibile con la S Pen.