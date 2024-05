Iliad costa 9,99 euro con 180 GB e offre due regali

Gli anni hanno insegnato agli utenti che Iliad è sicuramente il gestore più pronto a dominare, infatti lo sta facendo dall’inizio. Già nell’estate del 2018, periodo in cui è arrivato ufficialmente, il gestore è riuscito a macinare tanto terreno, arrivando oggi ad avere oltre 10 milioni di utenti.

Questi numeri sono importanti soprattutto per chi vuole rendersi conto della grandezza di Iliad, che ora come ora è probabilmente il provider di riferimento. Il merito va sicuramente dato alle sue offerte mobili che nel tempo hanno dato dimostrazione di grande forza rispetto a tutte le altre, proponendo tanti contenuti con prezzi molto più abbordabili.

Iliad, la nuova offerta è disponibile: ecco cosa c’è nella Giga 180 ogni mese

Per avere a disposizione l’offerta di Iliad bisogna pagare tutti i mesi 9,99 € e per sempre, senza il rischio che il prezzo possa aumentare. Grazie a queste possibilità, ecco un’offerta mobile con all’interno minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori e con 180 giga che garantiscono la connessione in rete 5G gratuita.

Per quanto concerne il 5G, la precisazione da fare è che solo gli smartphone compatibili possono ovviamente utilizzarlo. Solo nelle zone coperte inoltre gli utenti Iliad potranno godere del servizio, ma su questo non c’è bisogno di avere paura: il 5G del gestore è ormai dappertutto.

Questa offerta attualmente è disponibile per tutti gli utenti in quanto Iliad non pone alcun tipo di limitazione. Va ricordato che c’è un costo di attivazione da 10 € da pagare la prima volta, per cui una ricarica da 20 € iniziale sarebbe l’ideale. Oltre a tutto ciò, è da non dimenticare che i prezzi di Iliad valgono per sempre e che in questo caso forniscono anche l’accesso ad un’offerta in fibra ottica scontata. Il gestore infatti dispone uno sconto sull’abbonamento domestico per coloro che pagano un’offerta mobile 9,99 €. È fondamentale ricordare anche che bisogna essere intestatari di entrambi i piani per godersi lo sconto.