Asus non è solo azienda produttrice di ottimi notebook e di dispositivi da gaming, bensì anche di monitor di qualità, capaci di catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori che vogliono estrarre il massimo dai propri prodotti. Uno dei modelli di maggiore punta resta sicuramente essere Asus TUF Gaming VG27AQA1A, un monitor con display da 27 pollici di diagonale, che presenta risoluzione WQHD e possibilità raggiungere un overclock fino a 170Hz di refresh rate.

L’attenzione ai dettagli è sempre stato un marchio di fabbrica di casa Asus, e lo ritroviamo anche nel prodotto oggi in promozione. Innumerevoli tecnologie sono state effettivamente integrate al suo interno, tra cui troviamo Low Motion Blur, Freesync Premium o anche Shadow Boost, tutto per mettere a disposizione un monitor dal tempo di risposta bassissimo, solo 1 millisecondo, che supporta anche HDR, per colori sempre più precisi ed affidabili.

Monitor Asus: un risparmio incredibile su Amazon

Il prezzo di vendita di questo prodotto è complessivamente favorevole, poiché a tutti gli effetti il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 219 euro per il suo acquisto definitivo, risparmiando oltre il 25% rispetto al valore originario di listino. La spedizione è rapida e viene gestita direttamente da Amazon con consegna in tempi veramente molto brevi. Se volete acquistarlo, dovete collegarvi subito qui.

Le dimensioni del dispositivo sono tutt’altro che ingombranti, in quanto è capace di raggiungere 30 x 30 x 30 centimetri, è disponibile solamente nella colorazione nera, con un peso che non va comunque oltre i 4,6 kg (ovviamente nella profondità viene considerato anche il piede d’appoggio). Nella parte posteriore si può trovare tutta la connettività del caso, tra cui spiccano anche HDMI, per il collegamento di notebook e similari, oppure una displayport, così da riuscire a raggiungere prestazioni ancora migliori.