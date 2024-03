In questi giorni, alcuni fortunati clienti dell’operatore telefonico italiano TIM potranno usufruire di una super promozione. In particolare, a partire dal 12 marzo 2024, l’operatore sta permettendo di ottenere ben tre mesi di visione sulla piattaforma Disney+ in maniera totalmente gratuita. A quanto pare, per il momento l’offerta è disponibile all’attivazione presso alcuni negozi fisici autorizzati.

TIM, ora per i già clienti fino a tre mesi gratuiti di Disney+

Alcuni già clienti dell’operatore telefonico italiano TIM potranno ricevere un regalo davvero super. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta dando la possibilità ad alcuni suoi già clienti di ricevere ben tre mesi di visione gratuita su Disney+. Nello specifico, sembra che l’operatore stia proponendo l’attivazione del piano Disney+ Standard con Pubblicità.

Si tratta comunque di un notevole risparmio, se si pensa che solitamente ha un costo di appena 4,99 euro al mese. Con la nuova promo dell’operatore, gli utenti potranno quindi accedere ad una valanga di contenuti multimediali senza pensieri. Come spesso accade, però, al termine dei tre mesi gratuiti l’abbonamento si disattiverà in automatico. Bisogna precisare che questa promo è rivolta non solo ai nuovi utenti Disney+, ma anche a chi possiede già un abbonamento. Questi ultimi potranno usufruire comunque di un periodo gratuito di tre mesi.

Insomma, anche questa volta l’operatore telefonico italiano TIM ha pensato bene di stupire con questa favolosa opportunità. Ricordiamo comunque che l’operatore ha già dalla sua parte anche tante super offerte di rete mobile. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile denominata TIM Young. Quest’ultima è rivolta ad un pubblico con una età inferiore ai 25 anni. Nello specifico, gli utenti potranno usufruire di 100 GB di traffico dati con connettività 5G, 200 SMS verso tutti e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta è di soli 9,99 euro al mese.