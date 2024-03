OPS! Mobile batte Iliad e CoopVoce, le due migliori promo

Le velocità ovviamente, come nella maggior parte dei casi quando si tratta di un gestore virtuale, sono limitate. Stando ai dati ufficiali, nessuno degli utenti potrà beneficiare del 5G che non è infatti previsto. Per quanto riguarda la velocità di download, il massimo è di 60 Mbps, mentre per quanto riguarda l’app si arriva al massimo a 30 Mbps. Con questi presupposti dunque si capisce una sola cosa: Ops! Mobile non ha nulla di meno rispetto agli altri provider virtuali.

Non sarà per nulla facile per questo gestore di uscire ad avere la meglio sulle altre realtà già esistenti sul territorio italiano. A tal proposito Ops! Mobile ha deciso di aggredire fin da subito con le sue promo mobili, tutte ben equipaggiate.

Nelle offerte in questione regna l’equilibrio e lo si vede già dal sito ufficiale. Il portale, ben organizzato è molto intuitivo per tutti, offre una panoramica su tutte le offerte.

Ops! Mobile batte gli altri gestori, ecco quali sono le migliori promo

Le offerte partono da 2 € al mese con 100 minuti, 100 SMS e 500 mega ma ecco neanche altre. La OPS Senior costa 4,99 € al mese e offre minuti illimitati, 50 SMS e 20 giga. La Ops Smart 75 con 7,50 € al mese oltre ai minuti, offre 75 messaggi e 75 giga. Con 9,99 € infine ecco la Ops Special 150 che arriva a 150 giga con minuti senza limiti e 100 messaggi.

Tutte le offerte che mette a disposizione questo gestore sono valide per sempre allo stesso prezzo senza cambiamenti. In tutti i casi il costo di attivazione è di 25 € da pagare solo la prima volta e comprende anche la prima ricarica al suo interno.

Per quanto riguarda la scheda Sim viene spedita gratis a casa e si può effettuare anche un reso entro 14 giorni.

Il nuovo operatore che si appoggia a Vodafone rappresenta dunque l’opzione ideale per molti utenti. Con tariffe estremamente competitive e servizi di ottima qualità permette a tutti di godere di una connessione molto affidabile ma anche economica, abbandonando dunque le limitazioni appartenenti alle compagnie più tradizionali.