Phishing e TRUFFE pericolosissime, il messaggio inganna e prosciuga il CONTO

Ancora una volta un messaggio truffa turba la quiete degli utenti e lo fa tramite e-mail. Nessuno avrebbe mai creduto di ritrovarsi di fronte ad un invito, ovviamente finto, da parte di una ragazza che invia una foto in abiti succinti e un link per connettersi ad un sito di incontri, anche questo fittizio.

Il pericolo è dunque dietro dietro l’angolo e rappresenta un inganno nel quale cascare è molto semplice. Come potete vedere nel prossimo paragrafo, c’è il messaggio per intero, quello che sta scuotendo l’intera comunità sul web.

Con questa truffa ci possono cascare tutti, il messaggio che inganna e svuota il conto

Purtroppo succede molto spesso che le truffe arrivino mediante e-mail, in maniera molto confusionaria e dunque molto più efficace. Gli utenti improvvisamente si sono ritrovati di fronte ad un un messaggio molto particolare che sembrerebbe presupporre l’inizio di una conoscenza con una bella donna, della quale dopo il testo è presente anche la fotografia.

Come si legge qui in basso viene lasciato anche il nome del fantomatico profilo, lasciando anche quella alone di mistero che incuriosisce l’uomo. Purtroppo a cascar ci sono soprattutto quelli che non hanno esperienza in questo campo e che purtroppo non possono fare altro che fare i conti con un inganno, una vera truffa phishing. Ecco il testo che sta seminando il panico in Italia:

“Ciao,

La vostra giornata è diventata improvvisamente più interessante, grazie alla misteriosa Katrina. Sono qui nella vostra

città e sto cercando qualcuno che si unisca a me. Sei pronto per

una serata incredibile in cui la dissolutezza e la volgarità saranno nostre alleate?

Parliamo dei dettagli nel mio profilo: OceanOpulence97 . Mi occupo dell’organizzazione

tutto, dall’hotel all’amore per la tua persona ogni giorno.

Scrivimi ora e renderò la tua serata la migliore di tutta la tua vita.

Katrina“.