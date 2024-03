Il panorama della telefonia mobile in Italia continua ad estendersi. Nel corso delle ultime ore è stato infatti annunciato l’arrivo ufficiale di un nuovo operatore telefonico virtuale di Vodafone. Stiamo parlando di Ops! Mobile e anche quest’ultimo si caratterizza per un vasto catalogo di offerte estremamente convenienti. Vediamo qui di seguito le prime offerte proposte dall’operatore.

Arriva in Italia Ops! Mobile, il nuovo operatore telefonico virtuale di Vodafone

È da poco approdato ufficialmente in Italia un nuovo operatore telefonico virtuale di Vodafone. Come già accennato in apertura, ci riferiamo all’operatore virtuale Ops! Mobile, nuova alternativa che propone anch’essa delle offerte mobile estremamente convenienti. L’offerta dal prezzo più basso è Ops Alarm ed ha un costo di appena 2 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti avranno a disposizione 500 MB, 100 minuti di chiamate e 100 SMS verso tutti i numeri.

Le offerte non sono ovviamente finite qui. C’è anche l’offerta Ops Senior. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 20 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Anche in questo caso, il costo dell’offerta è piuttosto conveniente, dato che parliamo di soli 4,99 euro al mese.

Ci sono infine le offerte Ops Smart 75 e Ops Special 150. La prima offerta ha un costo di 7,50 euro al mese ed include 75 GB di traffico dati, minuti illimitati e 75 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 7,50 euro. La seconda offerta ha invece un costo leggermente più alto di 9,99 euro al mese. L’offerta include fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati e fino a 100 SMS verso tutti i numeri. Sono infine disponibili le due offerte di rete mobile Ops Business 90 e Ops Business 180 che includono rispettivamente 90 GB e 180 GB di traffico dati.