Anche questa volta l’operatore telefonico italiano Vodafone sta cercando di far tornare alcuni suoi ex clienti con l’attivazione di una super offerta mobile ma non solo. In questi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo l’attivazione di Vodafone Bronze Plus e l’acquisto del fantastico smartphone Google Pixel 7a ad un prezzo scontato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone tenta i suoi ex clienti con lo smartphone Google Pixel 7a in sconto

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano Vodafone potranno tornare attivando una super offerta mobile assieme all’acquisto di uno degli ultimi smartphone top di gamma di casa Google. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al nuovo Google Pixel 7a e ora gli utenti potranno acquistarlo con l’operatore con delle rate ulteriormente ridotte.

In particolare, ora l’operatore sta proponendo l’acquisto di questo smartphone ad un prezzo scontato di soli 4,99 euro al mese. In abbinamento all’acquisto di questo smartphone, gli utenti potranno attivare la super offerta di rete mobile Vodafone Bronze Plus. Quest’ultima include ogni mese fino a 70 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Come di consueto, l’operatore sta avvisando i suoi ex clienti con una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Torna in Vodafone! Giga in 5G, min e sms ILLIMITATI a 9.99E/m, bloccato per 24 mesi se paghi con carta di credito o conto corrente e Google Pixel 7A a 4.99E/m per 24 mesi con contributo anticipato di 39.99E. Attivazione 0.01E, SIM 0E. Dettagli e attivazione in negozio entro il 24/03.”

Ricordiamo che potranno attivare l’offerta in questione tutti coloro che passeranno dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, 1Mobile, Bladna Mobile, British Telecom, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, CMLink Italy, Conad Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel Italia, Elimobile, Enegan Spa, Erg Mobile, Feder Mobile, Green Icn, Italia Power, Linkem, Lyca Mobile, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, Nv Mobile, Mundio Full MVNO, Optima Mobile, Ovunque, Plink, Plintron, Rabona Mobile, Spusu Italia, Telmekom Mobile, Tiscali, Vectone Full MVNO, Welcome Full MVNO, Wings Mobile, WithU