Nel vasto e affascinante mondo delle scoperte paleontologiche, un nuovo capitolo si è aperto nel Regno Unito, rivelando un sistema di alberi fossilizzati che traccia la sua storia incredibile a ben 390 milioni di anni fa. Questa straordinaria scoperta, localizzata nelle contee inglesi del Somerset e del Devon, supera di diversi milioni di anni il record precedentemente detenuto da un bosco negli Stati Uniti.

Alla scoperta degli alberi fossilizzati

Ciò che rende unici questi fossili è la presenza di piante rare, insieme a specie più comuni già conosciute. I ricercatori hanno identificato facilmente gli alberi del gruppo Cladoxylopsida, ormai estinto, poiché essi mostravano somiglianze evidenti con le moderne felci, evidenziando le caratteristiche uniche di questa pianta ormai scomparsa.

Questi antichi alberi, che raggiungevano un’altezza compresa tra i 2 e i 4 metri, formavano un bosco non particolarmente imponente, ma i loro resti fossilizzati hanno anche rivelato tracce di insetti che popolavano la regione in quel lontano periodo, aggiungendo un ulteriore livello di fascino a questa scoperta.

La vera eccitazione per gli studiosi, tuttavia, proviene dagli indizi forniti su come queste foreste abbiano influenzato l’ambiente in un’era così antica. La “Hangman Sandstone Formation” offre un’illuminante testimonianza del potere rivoluzionario delle piante Cladoxylopsidi, agendo come agenti geomorfologici in grado di formare fitte foreste e modellare il terreno per resistere alle alluvioni, come spiegato dagli autori dello studio.

Un viaggio nel tempo di 390 milioni di anni

Questa scoperta lascia immaginare che 390 milioni di anni fa potrebbe aver segnato il momento in cui gli alberi sulla terraferma hanno iniziato a plasmare in modo permanente la biosfera e l’ecosistema non-marino. Un’affascinante finestra nel passato che ci offre una prospettiva unica sull’evoluzione della vita sulla Terra e sulla straordinaria influenza che le piante hanno avuto sulla nostra storia geologica e continuano ad avere nel nostro presente.