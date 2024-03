Un team di ricercatori provenienti dalle rinomate università di Cambridge e Cardiff ha fatto una scoperta epocale. Questa potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione dell’evoluzione della vita sulla Terra. Risalendo indietro nel tempo fino a 390 milioni di anni fa, durante il periodo del Devoniano medio, hanno identificato i fossili degli alberi più antichi mai rinvenuti. Questi fossili, appartenenti alla specie Calamophyton, sono stati ritrovati sulla sponda meridionale del Canale di Bristol, nei pressi di Minehead, in Inghilterra. Le caratteristiche di queste piante, con i loro tronchi cavi e una chioma a ciuffo con rami privi di foglie, li distinguono nettamente dagli alberi contemporanei. Proprio per questo sono stati definiti “proto-alberi” dall’Università di Cambridge.

Questa scoperta è di straordinaria importanza, poiché non solo rappresenta i fossili più antichi mai scoperti in Gran Bretagna, ma supera anche il precedente record mondiale della foresta più antica. Questa antica foresta di Calamophyton prosperava nella regione inglese del Somerset tra 419 e 358 milioni di anni fa. Un periodo questo in cui la vita sulla terraferma stava vivendo una delle sue prime grandi espansioni.

Trovati i fossili di una foresta antichissima

La scoperta è stata pubblicata su Journal of the Geological Society, dove gli autori del rapporto hanno sottolineato il ruolo cruciale che i Calamophyton hanno avuto durante il Devoniano. Questi antichi alberi sembrano aver avuto un impatto significativo sugli ambienti di superficie e marini. Hanno influenzato persino il corso dei fiumi attraverso il loro accumulo di detriti nei sedimenti. Questo è un aspetto del Devoniano che non era stato precedentemente documentato e che apre nuove prospettive sulla comprensione dell’evoluzione dei paesaggi terrestri.

Il lavoro archeologico è stato condotto sulle scogliere più alte d’Inghilterra, in un sito che è attualmente raggiungibile solo via mare. Inizialmente, questo sito non era considerato di particolare interesse paleoclimatico dagli esperti, ma la scoperta dei fossili di Calamophyton ha dimostrato il contrario. Questo sottolinea l’importanza di continuare a esaminare le rocce e i siti archeologici esistenti, poiché potrebbero ancora nascondere importanti scoperte scientifiche.

Il Devoniano è un periodo cruciale nella storia geologica della Terra, noto anche come l’Età dei pesci per la proliferazione della vita acquatica. Durante questo periodo, la superficie terrestre ha subito significativi cambiamenti geografici, con la formazione di montagne, bacini e un’intensa attività tettonica.