Samsung Electronics Co., Ltd. ha ufficialmente presentato oggi i nuovi Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G, evidenziando il continuo impegno dell’azienda nel portare al pubblico le ultime innovazioni nel settore mobile. Entrambi i dispositivi si distinguono per ampie funzionalità di sicurezza, come il Knox Vault, nuove caratteristiche fotografiche ispirate alla fotocamera di punta Galaxy e uno schermo vivido con Vision Booster che si adatta all’ambiente circostante.

Galaxy A55 5G e A35 5G in anteprima

Il presidente e capo dell’area Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, TM Roh, ha dichiarato: “Con la serie Galaxy A, stiamo democratizzando le nostre tecnologie più recenti, consentendo a un pubblico più ampio di trarne vantaggio. Siamo entusiasti di offrire nuove possibilità, tra cui l’implementazione del Samsung Knox Vault per la prima volta su questa serie, garantendo agli utenti della serie Galaxy A esperienze mobili sicure e affidabili”.

Il Galaxy A55 5G, grazie alla tecnologia Nightography migliorata, promette di catturare immagini più nitide e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione, ridefinendo la qualità delle foto notturne. Con un processore del segnale immagine (ISP) avanzato, il Galaxy A55 5G offre risultati sorprendenti in condizioni di luce sfavorevoli, una novità per la serie Galaxy A. La qualità eccezionale non si limita ai paesaggi, ma si estende alla modalità Ritratto notturno e al video Super HDR a 12 bit, assicurando che le persone appaiano al meglio in ogni situazione.

Entrambi i dispositivi, Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G, ereditano le eccezionali capacità fotografiche di Samsung Galaxy, tra cui la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e la stabilizzazione digitale dell’immagine video (VDIS) per foto e video nitidi anche in movimento.

Piattaforma di sicurezza multilivello

Il Galaxy A55 5G e il Galaxy A35 5G propongono un’esperienza mobile coinvolgente attraverso lo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici, che garantisce una nitidezza sorprendente in Full HD. Grazie a Vision Booster, il display rimane brillante e nitido in diverse condizioni di luce, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva degli utenti.

Una delle novità più significative è l’introduzione di Samsung Knox Vault, una funzione di sicurezza hardware resistente alle manipolazioni che offre protezione completa contro attacchi hardware e software. Isolando fisicamente il processore principale e la memoria del sistema, Samsung Knox Vault protegge dati sensibili come codici PIN, password e chiavi di crittografia del dispositivo, garantendo un ambiente di elaborazione sicuro.

La sicurezza è ulteriormente rafforzata da Samsung Knox, la rinomata piattaforma di sicurezza multilivello di Galaxy. La serie Galaxy A offre anche il Blocco automatico, un pacchetto di sicurezza opzionale che protegge da installazioni di app non autorizzate e offre controlli per la sicurezza delle app, contribuendo a prevenire potenziali minacce.

Ecosistema Galaxy integrato

Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G testimoniano l’impegno di Samsung nel garantire dispositivi sicuri e aggiornati nel tempo. Con quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e dell’interfaccia utente One UI, insieme a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, Samsung ottimizza il ciclo di vita dei dispositivi e assicura ai suoi utenti le più recenti funzionalità Galaxy e Android.

Entrambi i dispositivi sono pienamente compatibili con l’ecosistema Galaxy, consentendo un’esperienza integrata su tutti i dispositivi Galaxy. La connessione senza soluzione di continuità con Galaxy Watch6 e Galaxy Buds FE offre un’esperienza utente fluida e integrata su tutta la gamma di prodotti Galaxy.

Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G sono già disponibili in diverse configurazioni e colorazioni presso operatori e rivenditori, a partire da oggi 11 marzo. Offerte speciali consentono di raddoppiare lo spazio di archiviazione selezionato su entrambi i dispositivi, rendendo ancora più conveniente l’acquisto.

Per maggiori dettagli su Samsung Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G e altri smartphone Galaxy, è possibile visitare il sito ufficiale di Samsung.