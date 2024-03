WhatsApp sta per CAMBIARE per sempre, ecco perché

In base a quanto dettato dal DMA dell’Unione Europea, dovrà arrivare un nuovo aggiornamento per una delle applicazioni più famose al mondo. WhatsApp dovrà abilitare anche la ricezione dei messaggi di altre piattaforme al suo interno, creando una sezione dedicata in cui raccogliere tutto.

È questa la novità che sconvolge un po’ i piani dell’applicazione ma anche degli utenti, che ancora non hanno ben capito di cosa si tratta. In poche parole sarà possibile inviare un messaggio ad un utente su WhatsApp anche utilizzando una piattaforma come Telegram. Le prime prove stanno facendo capolino nelle versioni beta di WhatsApp ultimamente ed è per questo che c’è bisogno di qualche ragguaglio in più.

WhatsApp cambia per sempre con l’arrivo dell’interoperabilità, ecco come funziona e quali sono i rischi

Diversi utenti hanno appreso recentemente della nuova soluzione che a breve arriverà su WhatsApp. Secondo quanto riportato infatti è imminente l’introduzione dell’interoperabilità a bordo della celebre applicazione di messaggistica istantanea che dunque accoglierà anche i messaggi di altre piattaforme al suo interno. Il colosso colorato di verde creerà una sezione dedicata per i messaggi provenienti dalle altre applicazioni di messaggistica esattamente come hai indicato all’interno di una versione beta riservata agli utenti Android.

C’è stato anche un avviso all’interno di questa stessa versione beta di WhatsApp, ovvero quello in merito alla sicurezza. Secondo quanto riportato dal colosso, la crittografia non verrà estesa ai messaggi provenienti da altre piattaforme e pertanto ci potrà essere il rischio di cascare in alcuni inconvenienti come gli spam e le truffe.

C’è ovviamente la discrezionalità: gli utenti potranno scegliere se attivare l’interoperabilità sul loro account o meno. Almeno per il momento la maggioranza delle persone sembra aver accolto la novità con grande entusiasmo. Servirà ancora qualche giorno per implementarla definitivamente, ma il limite è entro questo mese di marzo.