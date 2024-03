TIM fa sorridere gli utenti, le POWER regalano un mese gratis con 150 GB

Scegliere il proprio provider di fiducia sta diventando sempre più complicato per la grande abbondanza di realtà che ci sono in giro. Più gestori hanno infatti deciso di mettere in gioco grandi offerte, strapiene di contenuti e soprattutto poco costose ogni mese. Chi desidera avere tutto può affidarsi questa volta anche a TIM, azienda spesso bollata come troppo costosa.

Dopo aver visto la grande risalita dei gestori virtuali che hanno imposto un po’ i ritmi del mercato telefonico mobile italiano, TIM ha optato per un rilancio. Il famoso provider è diventato infatti di nuovo uno dei migliori mettendo sul piatto due offerte. Queste, che fanno parte della gamma Power, includono al loro interno minuti e messaggi verso tutti con tantissimi giga. Sia la prima che la seconda offerta corrispondono all’identikit perfetto della soluzione mobile che gli utenti vorrebbero. TIM tutto questo lo sa e vuole continuare a stupire, proponendo dei prezzi bassissimi.

TIM ha trovato l’antidoto contro Iliad e i gestori virtuali: ecco le Power

Per dare filo da torcere ai gestori virtuali e soprattutto a Iliad, TIM ha scelto di optare per la stessa linea dell’ultima parte del 2023. Le sue offerte Power Iron e Power Supreme Web Easy hanno davvero tutto al loro interno e peraltro con costi esegui.

Stando a quanto riportato infatti sia la prima che la seconda offrono minuti senza limiti verso tutti i provider e messaggi senza limiti. Il cambiamento avviene quando si parla di connessione a Internet, dal momento che la prima delle due offre 100 giga in 4G e la seconda 150. Il costo mensile della prima offerta è di 6,99 €, mentre per quanto concerne la seconda il prezzo è di 7,99 € al mese.

Il grande vantaggio che questa volta TIM offre, suona più come un regalo: tutti coloro che sottoscriveranno una delle due offerte, avranno un mese gratis.