Recentemente, è emersa una serie di interessanti speculazioni riguardanti l’evoluzione dei tablet Apple. In particolare, le novità che circolano online riguardano la serie iPad Air del 2024. Queste indiscrezioni si aggiungono e animano la fervida attesa degli utenti, suscitata anche dai render CAD dei nuovi iPad Pro OLED pubblicati qualche giorno fa.

Il fulcro di queste voci di corridoio ruota attorno alla prossima generazione di iPad Air e, più specificamente, alla sua fotocamera anteriore destinata alle videochiamate FaceTime.

Novità in arrivo per la fotocamera FaceTime di Apple

Secondo quanto trapelato da fonti anonime su Weibo, il leaker noto come Instant Digital ha rivelato che la fotocamera frontale degli iPad Air sarà spostata al centro di uno dei due lati orizzontali del dispositivo. Questo nuovo posizionamento consentirebbe una migliore esperienza di utilizzo durante le chiamate in modalità landscape. Questo tipo di modifiche, potrebbe essere battezzato dalla stessa Apple come “Landscape Ultra Wide Camera“.

Inoltre, sempre secondo le indiscrezioni che continuano a trapelare online, la prossima generazione di iPad Air sarà disponibile in due formati. Il primo dovrebbe avere una dimensione di 10.9 pollici. L’altro invece potrebbe presentare una dimensione pari a 12.9 pollici. Come già detto, non è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte dell’azienda di Cupertino. Dunque, è importante sottolineare che queste informazioni devono essere prese con la giusta cautela. Non essendo ancora state ufficialmente confermate da Apple, è bene dunque non considerarle ancora come certe.

Ma non è tutto. Parallelamente a queste speculazioni sull’iPad Air, circolano anche voci riguardanti un’altra possibile rivoluzione nel campo dei dispositivi Apple. Queste voci riguardano l’introduzione di un iPhone pieghevole, sottile e leggero. Questo nuovo straordinario dispositivo potrebbe essere rilasciato entro il 2026. Anche in questo caso, è necessario trattare queste voci con estrema prudenza, poiché al momento si tratta solo di speculazioni senza conferme ufficiali.

Mentre l’attesa per le novità nel mondo Apple cresce giorno dopo giorno, non possiamo fare altro che rimanere in attesa di ulteriori sviluppi e conferme da parte dell’azienda di Cupertino stessa. La tecnologia continua a evolversi rapidamente, e solo il tempo potrà rivelare se queste anticipazioni si trasformeranno in realtà tangibili.