Nell’immenso panorama mondiale di prodotti pensati per la pulizia, ultimamente hanno catturato l’interesse della community i cosiddetti aspirapolvere da materasso, ovvero dispositivi studiati e pensati per la pulizia dei suddetti prodotti, con l’aggiunta della tappezzeria. Uno dei più interessanti, anche per il rapporto qualità/prezzo offerto, è sicuramente il Conga Rockstar 3000 Mattress.

Di dimensioni relativamente piccole, lo potete considerare grande tanto quanto un phon Dyson, è capace di raggiungere una potenza massima di 300W e 10kPA, con sistema di pulizia che coinvolge anche la luce UV/UV-C, in questo modo si è certi dell’eliminazione del 99,9% dei batteri, grazie anche al supporto della tecnologia dell’aria calda, atta a disinfettare perfettamente la superficie.

Materasso pulito con l’aspirapolvere Cecotec

Pulire il proprio materasso non è mai stato così semplice, con il Cecote Conga Rockstar 3000 Mattress è possibile ottenere ottimi risultati, spendendo anche cifre tutt’altro che elevate. Dovete sapere, difatti, che al giorno d’oggi avrete il prodotto con un investimento di soli 44,90 euro, grazie alla promozione attiva su Amazon.

E’ chiaro che la pulizia non avviene solamente con l’ausilio della tecnologia con raggi ultravioletti, ma ci si affida anche alla spazzola motorizzata, realizzata con il giusto mix tra setole e silicone, che aiuta a rimuovere gli acari direttamente dal materasso. Il prodotto prevede 3 modalità di pulizia, atte a rendere l’utilizzo il più versatile possibile, scegliendo tra la sola luce UV, la pulizia con spazzola, oppure la combinazione di tutte le parti.

Il funzionamento è garantito solo con il collegamento diretto alla presa di corrente, essendo un prodotto che non dispone di una batteria integrata, ma il cavo scelto dal produttore risulta essere sufficientemente lungo, senza andare a limitare l’usabilità quotidiana dell’utente stesso, anche nel caso la superficie da pulire non fosse troppo vicino alla presa.