WhatsApp RICEVE anche i messaggi di altre app di messaggistica

I cambiamenti su WhatsApp sono all’ordine del giorno ma questa volta riguarderanno qualcosa di totalmente nuovo. La famosissima applicazione di messaggistica istantanea sta per ospitare l’arrivo dell’interoperabilità, ovvero quella soluzione che consentirà di messaggiare con tantissime altre piattaforme direttamente da WhatsApp.

Il 2023 era stato il preludio alle volontà di WhatsApp per il futuro, ovvero quelle di migliorare nettamente e di cominciare a mettere tanta carne al fuoco. L’obiettivo principale è quello di distanziare le applicazioni concorrenti e a quanto pare il colosso ci sta riuscendo facilmente. Come si può vedere infatti all’interno della piattaforma, sono moltissime le funzionalità che sono state introdotte con il tempo, a tal punto da mettere in difficoltà anche gli utenti che hanno dovuto imparare qualcosa di nuovo, anche se piacevolmente. Ad oggi WhatsApp infatti pullula di funzionalità utili, tutte introdotte durante gli ultimi mesi. Il 2024 stava mostrando la stessa inflessione fin dai primi giorni, quando è arrivata la notizia di un aggiornamento imposto dal nuovo DMA dell’Unione Europea.

In poche parole gli utenti potranno inviare all’interno di WhatsApp dei messaggi anche tramite altre piattaforme di messaggistica. Questo è stato deciso almeno per l’Europa.

WhatsApp: con l’interoperabilità arrivano dei rischi in più, ecco quali

Nelle ultime ore si sta parlando insistentemente di quelli che sarebbero i rischi per chiunque dovesse accettare l’interoperabilità su WhatsApp. All’interno di una beta della celebre applicazioni di messaggistica si starebbero cominciando a vedere i primi segni, con un avviso ben chiaro: con l’interoperabilità aumenta il rischio di truffe e spam.

Tutto questo semplicemente perché la crittografia end-to-end di WhatsApp non viene trasferita ai messaggi di altre piattaforme. Tutti ovviamente avranno la possibilità di decidere di aprire questa sezione e di concedere l’invio di messaggi da altre piattaforme. Al momento non si sa quando arriverà questa novità su WhatsApp, ma ormai dovrebbe mancare veramente poco.