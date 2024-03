Le nuove OFFERTE di TIM hanno 150 giga con 6 EURO al mese

Non c’era dubbio sul fatto che TIM pian piano si sarebbe ripreso il suo pubblico. Questo gestore sta riuscendo a mettere in fila una serie di successi impressionanti, tutti pieni di contenuti tra giga, messaggi e minuti. Le offerte già viste nel 2023 hanno continuato ad imperversare sul panorama della telefonia mobile italiana, dove tanti utenti hanno scelto di cambiare bandiera.

Chi è arrivato in TIM, soprattutto da alcuni gestori, ha trovato diversi benefici. Questi consistono nel risparmio e nella qualità di rete, oltre che nell’abbondanza dei contenuti. Prendendo in esame infatti le offerte Power che il gestore mette a disposizione, c’è davvero di tutto al loro interno. Ora l’obiettivo è solo uno: consolidare la leadership che è stata riacquisita durante questi mesi. C’è da superare un ostacolo, ovvero la concorrenza di un altro gestore molto forte che ha portato l’Italia in alto dal punto di vista delle comunicazioni. Chiaramente si tratta di Vodafone.

TIM ha lanciato ancora le sue migliori offerte, ecco le Power con tutto incluso

Le tue offerte migliori che attualmente TIM possiede rispondono al nome di Power. Sono diverse tra loro ma anche molto simili sotto certi aspetti.

La prima, ovvero quella che si chiama Iron, garantisce per 6,99 € al mese minuti e messaggi senza limiti con 100 giga in 4G. La seconda, la Supreme Web Easy, permette invece di avere 150 giga oltre ai minuti e ai messaggi senza limiti.

Proprio così TIM dunque riesce a dominare, sottoponendo le due promozioni mobili solo ad alcuni utenti. Questi si trovano alla corte dei gestori virtuali o presso Iliad. Le Silver dunque sono disponibili solo per chi proviene da queste due fazioni.

C’è un grande regalo che interessa sicuramente a tutti gli utenti, ovvero la possibilità di avere le offerte gratis il primo mese. TIM permette questo a tutti coloro che entrano con una delle due Power e inoltre garantisce di cominciare a pagare dal secondo mese in poi.