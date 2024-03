Vodafone umilia TIM e Iliad con due OFFERTE da 7 EURO

Nessuno si aspettava che un gestore come Vodafone potesse improvvisamente battere la concorrenza a colpi di grandi offerte dopo aver perso negli ultimi mesi. In realtà questo provider solo per quanto riguarda le offerte mobili ha ceduto un po’ il passo alla concorrenza, ma ora è intenzionato a riprendersi tutto, compresi gli utenti che gli sono stati portati via nell’ultimo periodo. Un grande miglioramento si era già visto nel corso dell’ultima parte del 2023 con delle offerte che sono tornate ufficialmente con prezzi più bassi e con contenuti più ampi.

Proprio su quella lunghezza d’onda ora Vodafone vuole battere il ferro finché è caldo, mettendo a disposizione del suo pubblico diverse opportunità. Secondo quanto riportato infatti sono ancora disponibili le tanto amate Silver, soluzioni mobili famosissime che hanno prezzi bassi e tantissimi giga al loro interno. È proprio in questo modo che Vodafone riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote alla concorrenza, portandogli via un gran numero di persone.

Vodafone batte tutti e lo fa con due offerte storiche che abbassano il loro prezzo

Vodafone continua a battere gli altri gestori con le sue offerte mobili che includono al loro interno tanti contenuti. La prima è sicuramente quella che costa 7,99 € al mese che offre minuti e messaggi illimitati verso tutti con 100 giga in 4G. La seconda costa 9,99 € al mese e permette di avere minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G ogni mese.

Solo chi viene da un gestore virtuale o da Iliad può sottoscrivere una di queste due offerte mentre tutti coloro che scelgono di tornare in Vodafone possono attivare il servizio di ricarica automatica ottenendo 50 giga in più tutti i mesi. Questo si chiama SmartPay. Può essere sottoscritto subito dopo aver scelto l’offerta o già prima che questa venga sottoscritta ufficialmente. La scelta adesso è solo degli utenti.