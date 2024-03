TIM ha distrutto Vodafone con le sue POWER fino a 150 GIGA

L’unico modo per riuscire a mettere fuori gioco un gestore molto forte è quello di lanciare delle offerte che siano migliori. Da tempo TIM sta riuscendo a mettere di nuovo le cose in chiaro battendo tutti i gestori sul campo con delle offerte già viste rimodulate. Come si poteva già capire fin dalla fine del 2023, il celebre gestore italiano aveva solo un’intenzione: ritornare in vetta alle classifiche. A quanto pare tutto ciò piano piano sta accadendo visto che i gestori virtuali poco possono contro la grande qualità di rete di TIM.

In questo momento bisogna battere la concorrenza che sta facendo grandi cose con un gestore in particolare. Si tratta di Vodafone, che con le sue offerte Silver insidia le Power di TIM.

TIM lancia ancora le sue migliori offerte mobili, ecco le Power

Quando un gestore come TIM decide di scendere in campo con tutte le sue forze, lo fa con grande consapevolezza. Questa volta l’azienda sapeva che i vecchi clienti sarebbero ritornati sui propri passi rapidamente viste le offerte e soprattutto i prezzi mensili. Il rilancio delle due Power, la Iron e la Supreme Web Easy, ha scaturito una diaspora importante soprattutto all’interno di alcune fazioni, le quali rispondono al nome di Iliad e anche di diversi gestori virtuali.

TIM infatti dedica le sue due offerte solo a chi proviene da questi provider. Attualmente la prima, ovvero la Iron, consente di avere davvero tutto ogni mese per un prezzo di soli 6,99 €. Al suo interno gli utenti che arriveranno troveranno minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 100 giga in 4G. La seconda offerta è praticamente uguale per quanto riguarda messaggi e minuti ma ci sono 150 giga in 4G per 7,99 € al mese.

Il grande regalo che il gestore offre questa volta è quello di poter portare a casa tutto gratis per il primo mese, cominciando a pagare solo dal secondo.