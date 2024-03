TIM ha vinto: le POWER distruggono Vodafone con 150 GIGA

Il mondo della telefonia mobile è cambiato in maniera esponenziale in questi ultimi anni, con i gestori che stanno cercando di imprimere il loro marchio. Sono moltissime le persone che ogni anno sanno di poter fare affidamento su un gran numero di provider anche se il loro dovesse improvvisamente tradirli. È proprio questa convinzione che ha cambiato per sempre il mondo della telefonia mobile, che ora gira proprio in direzione dei gestori virtuali tra i quali ne esistono alcuni molto famosi. A tal proposito però c’è la controparte rappresentata dalla vecchia guardia, dove TIM riveste un ruolo fondamentale.

Il famoso operatore italiano è in posizione di vantaggio rispetto agli altri in quanto ha dato i natali a tante altre piccole realtà oggi diventate grandi. Tra queste, qualcuna si appoggia ancora alle sue reti. Ora però TIM sta provando a riprendere in mano la situazione promuovendo delle offerte che già nel passato recente hanno fatto vedere tante cose buone. Adesso tornano due offerte molto interessanti.

TIM lancia le sue promo Power: ecco cosa includono ogni mese al loro interno

Le due offerte di TIM si chiamano rispettivamente Iron e Supreme Web Easy ed hanno tutto ciò che occorre mensilmente all’utente medio. Entrambe hanno a disposizione prezzi molto bassi e lo si vede già con la prima che costa infatti solo 6,99 € al mese. La seconda costa invece 7,99 € al mese. La prima include al suo interno minuti e messaggi senza limiti esattamente come la seconda, ma in questo caso con 100 giga. La seconda invece offre 150 giga.

Coloro che possono sottoscriverla sono in tantissimi, ma non è possibile per tutti. l’azienda vuole infatti che solo chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad riesca a sottoscrivere una delle due promo Power. Oltre a questo c’è anche un grande regalo che non può passare in secondo piano, ovvero il primo mese offerto gratis dal gestore. Si comincerà a pagare dal secondo mese in avanti.