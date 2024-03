Samsung Foundry di recente ha annunciato una mossa strategica nel mercato altamente competitivo dei processi produttivi dei chip.

La società ha deciso di rinominare il suo processo produttivo da 3nm a SF2, un cambiamento che potrebbe essere cruciale nel suo confronto con il gigante dei semiconduttori, Intel.

La decisione di rinominare il processo produttivo di Samsung, ora denominato SF2, è stata accolta con interesse nel settore.

Però è importante sottolineare che nonostante il cambio di nome, le specifiche e le funzionalità della precedente SF3 rimarranno invariate. Questo significa che i clienti che avevano già programmato l’utilizzo del nodo SF3 non dovranno rielaborare completamente i loro progetti.

Samsung: strategia di marketing o vantaggio tecnologico?

Mentre alcuni osservatori potrebbero interpretare la ridenominazione scelta da Samsung come una mossa di marketing, la realtà potrebbe essere più complessa.

Samsung Foundry potrebbe aver preso questa decisione non solo per migliorare la percezione dell’offerta, ma anche per semplificare la nomenclatura e renderla più coerente con la concorrenza. In un mercato in cui la percezione del progresso tecnologico è fondamentale, questa mossa potrebbe posizionare l’azienda in modo più vantaggioso rispetto ai suoi concorrenti.

La tecnologia SF2 di Samsung si basa sull’utilizzo di transistor gate-all-around (GAA), noti come Multi-Bridge-Channel Field Effect Transistors (MBCFET). Questa tecnologia è all’avanguardia e promette prestazioni eccezionali. Anche se è importante notare che, a differenza del processo 20A di Intel, la SF2 di Samsung non implementa il metodo BSDPN (Backside Power Delivery Network).

Impatto sul mercato dei Chip

Samsung prevede di avviare la produzione dei chip basati sulla nuova tecnologia SF2 nella seconda metà del 2024. Questo annuncio potrebbe avere un impatto significativo sul mercato dei chip, soprattutto considerando la crescente domanda di soluzioni avanzate e innovative. Non resta altro da vedere se la strategia di ridenominazione riuscirà a posizionare Samsung Foundry in modo più vantaggioso rispetto ai suoi concorrenti.