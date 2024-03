All’interno del nostro PC una componente fondamentale per il suo funzionamento è senza alcun dubbio la scheda video, il processore grafico infatti serve e far funzionare tutti i programmi che necessitano di un elaborazione grafica prestate e potente, dai videogiochi fino alla parte grafica della user interface.

Alle volte può succedere sui PC Windows che però la componente smetta di funzionare a causa di un messaggio d’errore “Impossibile avviare il driver video” il quale rappresenta una problematica invalidante soprattutto per coloro che usano il PC per giocare o anche per editare grafica e video, operazioni che non possono prescindere da una scheda video funzionante e dedicata.

Questo problema può avere un impatto significativo sulle prestazioni del PC rendendolo incapace di svolgere le funzioni basilari e più semplici, cosa che ovviamente compromette l’esperienza d’uso da parte dell’utente, ciò non toglie però che il problema può essere risolto se prestate la giusta attenzione e svolgete le azioni corrette.

Come risolvere

Se avete installato l’ultimo driver grafico e dopo avete iniziato a riscontrare il problema, il consiglio migliore è quello di ripristinare il tutto all’ultimo driver grafico funzionante per la vostra scheda video, reperirlo è semplice, vi basterà recarvi sul sito del produttore e cercarlo nell’elenco dei drivers, oppure vi basterà recarvi nel menù “Gestione dispositivi”, selezionare col destro la voce schede grafiche e selezionare il driver in uso, optando per il ripristino alla versione precedente attraverso le opzioni disponibili.

Un’altra soluzione è quella di utilizzare lo strumento di diagnostica di Windows, quest’ultima eseguirà una ricerca automatica e la correzione del problema, verificando la presenza appunto di un driver non funzionante, per utilizzarlo basterà semplicemente andare nelle impostazioni di sistema, dopodiché avviandolo vi mostrerà i problemi trovati e quali azioni fare per risolverli.

Queste opzioni possono aiutarvi se doveste riscontrare tale problema, la prima secondo la nostra opinione risulta la più efficace.