Il produttore tech Realme continua ad annunciare sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla fascia media. Si tratta del nuovo Realme 12 5G, un dispositivo economico ma che non rinuncia ad un design giovanile e ad una buona scheda tecnica. Lo smartphone vanta poi la presenza di una caratteristica inedita per l’azienda, ovvero il Dynamic Button.

Realme annuncia ufficialmente per il mercato indiano il nuovo Realme 12 5G

La serie di smartphone di Realme continua ad ampliarsi con un nuovo device di fascia media. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al nuovo Realme 12 5G e quest’ultimo vanta la presenza di una feature che fino ad ora non avevamo mai visto su uno smartphone di casa Realme. Stiamo parlando del così denominato Dynamic Button.

Quest’ultimo altro non è se non il tasto di accensione e spegnimento. Tuttavia, rispetto al passato, tramite quest’ultimo gli utenti potranno attivare in maniera rapida diverse applicazioni e potranno svolgere velocemente diverse azioni, come inserire la modalità aereo oppure accendere la torcia. Come già detto, il design è piuttosto giovanile e la backcover è disponibile in diverse colorazioni, tra cui Twilight Purple e Woodland Green.

Sul retro troviamo poi un modulo fotografico di forma circolare, come sugli altri dispositivi di questa serie. Al suo interno, è presente un sensore fotografico da ben 108 MP e un secondo sensore macro da 2 MP. Sul fronte è poi presente un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.72 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Le prestazioni sono poi affidate al soc MediaTek Dimensity 6100+. per quanto riguarda l’autonomia, infine, sembra che il nuovo smartphone avrà una batteria piuttosto capiente di 5000 mah.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo Realme 12 5G sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 190 euro al cambio attuale.