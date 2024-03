L’operatore telefonico virtuale Spusu stupirà con la sua nuova proposta. A partire dalla giornata di oggi 6 marzo 2024, infatti, l’operatore ha reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile, ovvero Spusu 150 5G. Come suggerisce il nome, con questa offerta gli utenti potranno navigare anche con connettività 5G. Si tratterebbe della prima volta per un operatore telefonico virtuale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Spusu rende disponibile la nuova offerta mobile Spusu 150 5G

Spusu 150 5G è una delle nuove offerte dell’operatore telefonico virtuale e questa volta offre l’opportunità di navigare sulle nuove reti di quinta generazione. Come già detto in apertura, infatti, si tratta del primo operatore telefonico virtuale che permette di navigare su rete 5G. L’offerta in questione è stata resa disponibile dall’operatore a partire da oggi 6 marzo 2024.

Data la possibilità di navigare su rete 5G di WindTre, questa nuova offerta ha un costo leggermente più alto rispetto alla sua precedente versione. Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti pagare un costo di 7,98 euro al mese. Di conseguenza, gli utenti avranno quindi accesso a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 500 SMS verso tutti i numeri.

Come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, anche con questa offerta gli utenti potranno usufruire del servizio Riserva Dati. Ogni mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare i giga non utilizzati in un mese il mese successivo. Con Spusu 150 5G, quindi, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare ogni mese fino a 300 GB con questo servizio.

Ricordiamo inoltre che, anche con l’operatore virtuale Spusu, sono previsti minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere. Tra queste, ci sono ad esempio Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.