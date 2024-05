Nell’era in cui la sostenibilità ambientale guida le scelte dei consumatori e le politiche aziendali, Google Maps si conferma un compagno affidabile. Soprattutto per gli automobilisti che adottano veicoli elettrici. L’aggiornamento più recente del servizio di navigazione infatti offre un nuovo livello di facilità e convenienza nella ricerca e nell’utilizzo delle colonnine di ricarica. Puntando a soddisfare le crescenti esigenze di una base di utenti sempre più sensibile all’impatto ambientale e delle proprie scelte di mobilità.

Google Maps, tante altre novità in arrivo

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte da Google Maps è la possibilità di filtrare rapidamente le “Stazioni di ricarica” direttamente dall’applicazione. Farlo è davvero molto semplice. Basta sostituire la tradizionale voce “Benzinai”. Tale aggiornamento non solo semplifica la ricerca di spazi per la carica, ma dimostra anche un impegno tangibile da parte dell’ azienda nel supportare la transizione verso una guida più ecologica. L’opzione di personalizzare le impostazioni della propria auto come “veicolo elettrico” consente di ricevere informazioni specifiche e pertinenti durante la pianificazione dei propri viaggi. Fornendo una maggiore sicurezza riguardo all’autonomia e alla disponibilità di punti per il rifornimento lungo il percorso.

Ma gli aggiornamenti di GoogleMaps non si fermano qui. Oltre ad una migliorata ricerca, l’applicazione ha introdotto anche una funzionalità completamente nuova. Quest’ultima consente di visualizzare l’intera estensione di una strada, anziché solo un semplice segnaposto. Tale avanzamento significa che gli automobilisti possono ora avere una visione più chiara e completa del loro percorso. Permettendo una pianificazione più precisa e una navigazione più fluida. Questa nuova funzionalità, precedentemente disponibile solo sull’app web e nella ricerca tramite Google, è ora accessibile anche sui dispositivi mobili. Per un’esperienza più uniforme ed intuitiva. Insomma, Maps si conferma un alleato indispensabile per gli automobilisti che abbracciano la mobilità elettrica. Offrendo strumenti avanzati e soluzioni intuitive. Provate subito queste interessanti funzionalità e traetene subito i tantissimi vantaggi.