Truffa contro gli ITALIANI, ecco il messaggio che ruba i SOLDI

Nel prossimo paragrafo potete leggere come è articolata la nuova truffa che sta colpendo gli italiani in questi giorni. Questo tentativo di inganno sta andando a segno facilmente visto che diversi utenti che non conoscono bene i pericoli del web tendono a cascarci.

La truffa va avanti: un nuovo messaggio coglie di sorpresa gli utenti

“Ciao,

Mi chiamo Marybelle e ho deciso di fare qualcosa di coraggioso per questa vacanza.

Ho 32 anni e sono partita da poco dalla Turchia.

Ho un marito meraviglioso, ma in questo viaggio ho deciso di allontanarmi un po’ dall’ordinario e di lasciarmi ispirare da nuove esperienze.

Una mia amica mi ha parlato molto bene di lei.

Mi ha anche mostrato delle sue foto e non posso negare che sono molto interessata a conoscerla.

Mi rendo conto che questo è insolito, ma voglio offrirti qualcosa di top secret ed eccitante.

Ho problemi di accesso alla posta elettronica, quindi ti propongo di comunicare su un famoso sito di incontri.

Questo renderà la nostra comunicazione più comoda e forse anche eccitante.

Spero che non avrai problemi a trovarmi qui, se non ti dispiace ovviamente e sei libero Singing_nightingale

Resterò qui per altri cinque giorni circa, e spero che tu abbia del tempo libero nei prossimi giorni.

Mi scuso per la traduzione, ma spero che tu riesca a cogliere il mio suggerimento più grande di tutti

Scrivete il prima possibile.”

Con questo messaggio purtroppo molte persone sono cascate all’interno di un inganno pericolosissimo. Cliccando sul link, che ovviamente è stato omesso dal testo riportato qui in alto, gli utenti si ritrovano a compilare un form con i loro dati, che finiranno ovviamente nelle mani di alcuni malfattori. Insieme ai dati spesso anche i soldi finiscono per scomparire visto che gli utenti inconsciamente inseriscono anche le credenziali delle carte di credito.