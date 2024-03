Netflix, MARZO è pieno di nuove SERIE e FILM: l'elenco

Ci sono svariate motivazioni per per fare un abbonamento a Netflix durante questo mese, siccome stanno per arrivare tanti contenuti ed altri sono già stati ufficializzati. Gli utenti possono infatti beneficiare di un catalogo in netto aggiornamento rispetto al mese scorso, con tantissime opportunità entusiasmanti.

Ci sono sia film che serie TV a disposizione da poter guardare insieme ai propri amici o in famiglia durante una fredda serata pre-primaverile. In basso potete notare gli elenchi completi con tutti i dettagli anche in merito alla data di rilascio.

Netflix: le serie TV e i film in arrivo a marzo sono entusiasmanti

Stanno dunque per arrivare tanti contenuti su Netflix mentre altri sono già stati ufficializzati e sono visibili in piattaforma. A tal proposito abbiamo deciso di fare degli elenchi, sia per quanto riguarda le serie TV che per quanto riguarda i film in arrivo o già arrivati durante questo mese di marzo.

Queste sono le serie TV in fase di distribuzione su Netflix:

marzo: Date da mangiare a Phil Furies

5 marzo: The Program

6 marzo: Full Swing: Una stagione di Golf Supersex

7 marzo: ARA San Juan: il sottomarino sparito nel nulla The Gentlemen

11 marzo: Young Roylas, stagione 3

12 marzo: Turning Point: la bomba atomica e la guerra fredda

13 marzo: Bandidos

14 marzo: Girls5Eva – La rivincita delle pop star, stagione 3

15 marzo: Chicken Nugget Iron Reign Il caso Outreau: un incubo francese

19 marzo: Physical: da 100 a 1, stagione 2 Sempre Reinas

21 marzo: Il problema dei 3 corpi

22 marzo: Buying Beverly Hills

27 marzo: Satu

29 marzo: Is it cake



Questi invece sono i film che la piattaforma streaming ha in programma a marzo: