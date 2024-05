Un’appassionante scoperta ha fatto scalpore nella comunità tech: è stato trovato un modo per installare Android sul Rabbit R1, il piccolo ma grazioso dispositivo di intelligenza artificiale. Questo exploit è stato reso possibile grazie all’utilizzo della famosa ROM LineageOS.

Rabbit R1 e l’installazione di Android

Ma cos’è esattamente il Rabbit R1? Si tratta di un dispositivo di intelligenza artificiale che, pur essendo ammirato per il suo design compatto, ha ricevuto critiche per le sue limitate funzionalità. Il sistema operativo nativo del dispositivo è notoriamente limitato, con alcuni utenti che hanno lamentato problemi come il touchscreen che funziona solo con la tastiera.

L’installazione di Android è stata resa possibile da utenti come @marcelD505 e @thel3l, che hanno dimostrato su X il funzionamento del Rabbit R1 con LineageOS. Nonostante non sia stata ancora completata una “porting” completa, sembra che il dispositivo sia almeno funzionante. Ma alcune funzioni, come la fotocamera rotante, non sono ancora supportate dalla versione di Android installata, limitando le capacità fotografiche del dispositivo.

L’installazione di Android ha anche rivelato le specifiche del Rabbit R1: MediaTek Helio P35, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria, caratteristiche che lo rendono simile a uno smartphone Android di fascia medio-bassa.

Un nuovo futuro per il coniglietto

Per quanto riguarda lo sviluppo futuro, Rabbit ha confermato di utilizzare una build AOSP “su misura” e pesantemente modificata. Questo apre la strada a molteplici scenari futuri, e alcuni utenti hanno già promesso di condividere ulteriori dettagli sul funzionamento di questo sistema. La possibilità di eseguire Android sul Rabbit R1 potrebbe portare a interessanti sviluppi nel mondo dell’intelligenza artificiale e della tecnologia mobile.