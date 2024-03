Vueling, una componente del gruppo IAG, si sta muovendo verso il futuro abbracciando l’intelligenza artificiale (IA) e la realtà virtuale (VR) per rivoluzionare le proprie operazioni e migliorare l’esperienza del cliente. Come azienda intraprendente, Vueling ha già avviato una serie di progetti all’avanguardia basati su queste tecnologie, come parte del suo piano di trasformazione mirato a prevedere e affrontare le sfide future.

IA al servizio di Vueling

Un esempio eclatante di questa iniziativa è il progetto “Operazioni Centralizzate“, che ridefinisce la gestione e la consultazione dei documenti interni. Qui, l’IA viene sfruttata per semplificare i complessi processi interni, trasformando il modo in cui i professionisti di Vueling interagiscono con le informazioni vitali dell’azienda. Questo passo innovativo mira a migliorare l’efficienza operativa, rendendo più fluida la gestione delle informazioni chiave.

Altro punto saliente è l’implementazione di “Speech Avatar“, una tecnologia che consente agli utenti di interagire con avatar parlanti attraverso l’inserimento di testo, integrando bot interattivi in tempo reale. Ciò non solo rende le interazioni digitali più coinvolgenti e realistiche ma accelera i tempi di risposta e semplifica i processi, contribuendo a un’esperienza utente migliorata.

La VR gioca un ruolo significativo nella formazione e certificazione del personale di cabina di Vueling. Attraverso l’uso di piattaforme di formazione VR, il personale di bordo può immergersi in scenari realistici e complessi, replicando fedelmente gli ambienti degli aerei. Questa innovazione è progettata per migliorare la preparazione del personale, accrescere la fiducia e aumentare i tassi di successo della certificazione, riducendo al contempo la curva di apprendimento.

Rivoluzione nella formazione del personale di cabina

L’utilizzo della realtà virtuale si estende oltre la formazione, poiché Vueling prevede di impiegarla in diverse funzioni, inclusi processi di imbarco, routine di manutenzione e altre operazioni. La VR diventa così una chiave strategica per semplificare operazioni, aumentare l’efficienza e alimentare l’innovazione all’interno dell’azienda.

Il progetto “Persona+” segna un passo avanti nell’interazione con gli utenti. Basato sulla tecnologia GPT-4, questo progetto genera archetipi dinamici per rappresentare in modo accurato i diversi profili dei clienti. Attraverso conversazioni con personaggi fittizi, i vari reparti dell’azienda possono esplorare approcci diversi per acquisire una comprensione più approfondita dei diversi profili, mirando a migliorare il servizio e l’attenzione al cliente.

Vueling sta abbracciando la trasformazione digitale con audacia, sfruttando l’IA e la VR per migliorare le proprie operazioni e la soddisfazione del cliente. Questa iniziativa riflette l’impegno dell’azienda nell’anticipare le sfide del futuro e offrire un servizio sempre più all’avanguardia.