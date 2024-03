Dischi in vinile rari, quando la musica è in grado di riempirci il cuore e le tasche

Nel mondo della musica, il vinile mantiene un fascino indiscusso, in particolare quando si tratta di edizioni rare e preziose. Questi oggetti da collezione non solo rappresentano un pezzo di storia musicale ma, in alcuni casi, diventano veri e propri investimenti, raggiungendo quotazioni sorprendenti sul mercato. I giradischi di qualità elevata si rivelano strumenti indispensabili per apprezzare la ricchezza sonora.

Dischi in vinile rari: l’elenco dei più costosi

Tra gli album più ambiti dai collezionisti, alcuni hanno raggiunto cifre da capogiro. “The Black Album” di Prince, per esempio, è noto per essere stato ritirato poco prima del lancio ufficiale, rendendo le poche copie esistenti estremamente preziose, vendute fino a $27,500. Similmente, “God Save The Queen” dei Sex Pistols, con la sua forte carica provocatoria, è diventato un’icona del punk, con copie che hanno superato i $16,000.

L’album “Supernatural Girl” dei Ferris Wheel e “Love Me Do” dei The Beatles sono altri esempi di vinili che hanno fatto la storia, il primo per il suo aura di misticismo e il secondo per essere stato il trampolino di lancio per una delle band più influenti di tutti i tempi. Anche “Ummagumma” dei Pink Floyd, nonostante le critiche degli stessi membri della band, è oggi ricercatissimo, con quotazioni che superano i $13,000.

Il mercato dei vinili rari vede anche pezzi più recenti come “Melody A.M.” dei Röyksopp, reso unico dalla copertina creata da Banksy, e l’edizione speciale dell’album “Yes” dei Pet Shop Boys, che include un box set con 11 dischi, entrambi testimoni di come il collezionismo di vinili possa spaziare attraverso diverse epoche e generi musicali.

La ricerca per i vinili più rari e costosi diventa così un viaggio affascinante attraverso la storia della musica, dove ogni disco racconta una storia unica, da “Would You Believe” di Billy Nicholls a “David Bowie” di David Bowie, passando per la registrazione blues di Charlie Patton, testimoniando la varietà e la profondità dell’universo musicale racchiuso nei solchi dei vinili. Per chi desidera immergersi nell’ascolto di queste preziose registrazioni, la scelta di un giradischi adeguato è fondamentale.