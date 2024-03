Amazon non delude mai le aspettative dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi si ritrovano a poter approfittare di una delle migliori soluzioni in circolazione, poiché i prezzi attivati nel periodo sono decisamente tra i più bassi in circolazione, anche sull’acquisto delle Apple AirPods Max.

Le cuffie over-the-ear più famose del web, lanciate direttamente da Apple nel corso degli ultimi anni, hanno un prezzo che va ben oltre le aspettative, seppure vengano considerate come tra le migliori in circolazione sotto svariati aspetti. La prima cosa che notiamo sono materiali di assoluta qualità, poiché a tutti gli effetti si trova un tessuto resistente ed affidabile, sia sotto l’archetto che sui padiglioni, per passare poi direttamente ad un design iconico ed elegante.

Apple AirPods Max: offerta speciale su Amazon

Le Apple AirPods Max hanno un prezzo che effettivamente va oltre quanto ci saremmo aspettati di vedere, per un prodotto di questo tipo, dovete sapere che costano di listino ben 579 euro, una cifra irraggiungibile per molti di noi, ma che allo stesso tempo risulta essere ridotta del 4% oggi su Amazon, così da arrivare a spendere solamente 557 euro. Acquistatele qui.

I punti di forza sono innumerevoli, si parla prima di tutto di un driver dinamico che permette di godere di un suono ad alta fedeltà, passando per la cancellazione attiva del rumore, utile sopratutto per bloccare i rumori esterni, e dando così la possibilità al consumatore di immergersi a tutti gli effetti nell’ascolto dei migliori brani da lui scelti. Non manca, ovviamente, la modalità trasparenza, con la quale è possibile ascoltare direttamente il mondo, così da non isolarsi completamente. All’interno delle cuffie troviamo il chip H1, che grazie alla sua combinazione con il software, permette di raggiungere un livello qualitativo praticamente mai visto prima d’ora.